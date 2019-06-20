葉宜津民進黨初選落敗提告 卻因沒繳錢訴訟被駁回

2019-06-20 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



民進黨台南第一選區立委初選4月30日公布結果，現任立委葉宜津挑戰七連霸卻失利，敗給台南市議員賴惠員，她不服以民進黨為被告，向法院提起「確認民意調查無效」訴訟、聲請定暫時狀態假處分。未料，葉宜津因逾期未繳1萬7000餘元的裁判費，台北地方法院日前裁定駁回訴訟，仍可抗告。

民進黨4月22日起執行立委初選民調，台南市第一選區共有4人角逐，包括葉宜津、賴惠員、前副市長顏純左、前農委會副主委李退之，競爭激烈。民調結果4月30日出爐，賴惠員以30.65%居冠，顏純左23.25%屈居第二，葉宜津22.4％排名第三，李退之7.84%敬陪末座。

葉宜津是資深立委，明年將挑戰七連霸，未料在初選階段敗陣，她長期耕耘原台南縣區，這次初選面臨賴惠員、顏純左、李退之的強力挑戰，選情艱困，她雖在選舉中後期，主打「賴清德唯一推薦」仍落馬。

葉宜津得知民調結果後，認為民調第一的賴惠員涉嫌送禮賄選，不滿黨中央消極不處理，委託律師蒐集相關事證後，向台南地檢署提出違反選罷法訴訟，另向台北地方法院聲請「定暫時狀態假處分」，要求民進黨中央5月22日不得依照5月1日民調結果公布提名人選。