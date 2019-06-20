立委初選定暫時狀態案遭駁 葉宜津抗告

2019-06-20 15:23 中央社 台北20日電



爭取七連霸失利的民進黨立委葉宜津。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨立委葉宜津就立委初選聲請定暫時狀態，一審遭駁。案經抗告，高院今天開庭。葉的律師表示，葉受有未經政黨提名的損害；民進黨律師則主張，有無政黨支持不影響參選權。

民進黨布局2020立委選舉，舉行立委初選民調，台南市第1選區現任立委葉宜津初選失利，敗給前台南市議員賴惠員。

葉宜津初選後表示，提名涉嫌賄選或違規的人，民進黨要如何面對選民檢驗，並向台北地方法院提起「確認民意調查無效」訴訟（本訴），及聲請定暫時狀態處分，即本訴判決確定前，民進黨不得公告提名名單。

一審北院以葉宜津未繳納裁判費，且逾期仍未補正為由，駁回葉宜津本訴請求，另外也駁回定暫時狀態處分的聲請。

葉宜津針對定暫時狀態處分案提起抗告，台灣高等法院今天開庭。

葉宜津的委任律師當庭表示，已確定不會再提本案訴訟，但不會撤回定暫時狀態處分的抗告。

民主進步黨的委任律師則表示，中央黨部已於5月23日公告立委提名候選人名單，定暫時狀態處分案已欠缺權利保護的必要，主張葉宜津抗告無理由。

葉宜津委任律師還說，葉宜津參與初選應受有合法、正當的程序保障，民進黨公告提名名單將使葉宜津遭受未經政黨提名的損害。

民進黨委任律師則表示，有無政黨支持並不影響參選人的參選權，若要求民進黨在本訴判決確定前不得公告提名名單，也會造成民進黨無法提名候選人的損害。

法官聽取雙方主張後，諭知全案候核辦。