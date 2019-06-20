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硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

消防隊前撒冥紙砸雞蛋 4男各要付9萬代價

2019-06-20 15:00聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

32歲李姓男子與10多名友人，前年跨年夜，在淡水金色河岸公園放高空煙火，被消防員取締竟心生不滿，痛毆對方，事後被警方送辦；沒想到李男及其中3人仍懷恨在心，準備雞蛋、冥紙，隔天清晨到淡水消防分隊前馬路上，亂灑亂砸，事後再次被警方逮捕。

士林地檢署偵結，認為李男等4人藐視公權力，影響社會公共秩序，且冥紙帶有死亡寓意，4人對淡水消防分隊有侮辱之意，分別判處有期徒刑3月，可易科罰金。

檢警調查，前年跨年夜，32歲李男與10多名友人在淡水金色河岸公園，燃放大型高空煙火跨年；因該處有告知禁放煙火，蘆洲消防分隊鍾姓隊員獲報後，上前取締，此時一行人竟心生不滿，將鍾員痛毆一番，隨後被警方趕抵現場逮捕。

李男等人懷恨在心，隔天清晨，竟與跨年夜在場的王男、陳男及黃男，到淡水消防分隊前撒冥紙、燒紙錢、拿香祭拜還砸雞蛋；附近住戶受不了向警方報案，4人隨後逃離現場。陳、黃2人不久便被警方線上巡邏網攔下；李、王2人隔天被傳喚到案。

陳、黃2人被攔下時謊稱，因該路段不吉利，害朋友發生車禍死亡，才會撒冥紙，舉行招魂儀式；但警方質問朋友名字，2人卻答不出來，事後才坦承，因不滿被取締違法放煙火，還被依妨害公務、傷害罪送辦，才想報復。

法官認為，李男等4人，只因被消防分隊取締放爆竹，就心生不滿，憑酒意到淡水消防分隊做出詛咒、輕蔑及侮辱行為，藐視公權力，影響社會公共秩序、消防員職務執行。

判決書指出，冥紙在我國帶有死亡、不幸寓意，若不是祭祀用，則有詛咒他人喪盡天良、罪該萬死輕蔑用意；被告等4人到淡水消防分隊的馬路上，丟灑冥紙，使他人誤以為淡水消防分隊帶有晦氣，足以對其名譽造成貶損，有侮辱之意。

法官審酌，4人在庭中坦承犯行，態度尚可，且其中有人從事水泥工、司機員，也有人已結婚生子，分別判處4人有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

李姓男子、王姓男子、陳姓男子及黃姓男子，去年在淡水消防分隊前撒冥紙、燒紙錢、拿香...
李姓男子、王姓男子、陳姓男子及黃姓男子，去年在淡水消防分隊前撒冥紙、燒紙錢、拿香祭拜還砸雞蛋，各被判處3月徒刑。圖／聯合報系資料照
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淡水跨年消防員
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