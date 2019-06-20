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擁K毒怕被抓 他甩尾躲警直衝軍營...罪加一等

2019-06-20 14:38聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市王姓男子持K毒又無照騎機車，還擅闖路口紅燈被警方盯上，他擔心違法情事恐因員警攔查曝光，心急疾駛逃逸，為甩脫尾隨在後、鳴笛示警的警車，竟強行闖入左營軍港要塞管制區，被軍、警合力圍捕，才終於在營區前方1百公尺處成功攔截王男。王男擅闖海軍軍事基地，違反要塞堡壘地帶法，橋頭地方法院依法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

判決指出，王男今年3月17日違規闖越翠華路、翠峰路口紅燈，被警方示意攔查，但他擔心攜帶三級毒品愷他命、無照駕駛情節曝光，竟直接加速逃逸規避攔查。警方鳴笛追捕，王男見甩不掉尾隨在後的警車，猛然衝入海軍左營基地管制哨，不顧軍區入口設有多道拒馬，還有駐守衛兵攔阻，執意強行闖入管制區。

軍、警合力追捕，才在基地內火牛營區前1百公尺處攔下王男，依法送辦。

依照要塞堡壘地帶法規定，左營海軍軍區屬於重要軍事設施管制區。王男到案不否認未經許可闖入軍事基地管制區，但辯稱「不知道有衛哨兵、拒馬」。

檢、審調查，案發當時天氣晴朗、視線良好，一般人只要稍加注意，就能清楚辨識該區是軍事管制區，況且，王男偵訊時曾自白「有閃過拒馬」，認定王男辯詞避重就輕，違反要塞堡壘地帶法犯行明確。

經查，王男曾有公共危險前科紀錄在案，理應依法加重刑責。然而，法官指出，王男是為規避查緝，情急之下才躲入管制地區，雖不可取，但也並非蓄意違法，一旦加重本刑，罪責比例恐不相符，決定不予以加重刑責。

橋頭地方法院指出，王男擅闖要塞堡壘管制地區，危害國家安全，行為有所不當，但經衡量犯案原因、犯罪手段、犯後態度後，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

高雄市王姓男子持K毒又無照騎機車，遇警方攔查竟逃逸闖入左營軍港要塞管制區，被橋頭...
高雄市王姓男子持K毒又無照騎機車，遇警方攔查竟逃逸闖入左營軍港要塞管制區，被橋頭地方法院依違反要塞堡壘地帶法，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。圖／報系資料照
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