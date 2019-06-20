沒更新助理資料非貪汙 竹縣議員陳栢維刑度銳減

2019-06-20 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新竹縣議員陳栢維被控利用職務機會詐取助理費，新竹地院判陳3年6月徒刑，褫奪公權3年。陳不服而上訴，台灣高等法院認為陳

因襲舊習沒更新助理資料，仍使用不實的聘用資料，但非刻意捏造假的資訊，改依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金。

一審時被依偽證罪判刑5月的助理謝焸凱，高院維持原刑度，但緩刑2年。

陳栢維是連任三屆的現任新竹縣議員，陳曾聘從小就認識的謝姓友人擔任助理，期間至2012年11月22日止，但陳隱瞞謝早已離職，仍自2012年12月起至2017年2月28日止向新竹縣議會請領每月3萬元的公費助理補助，用來支應其他助理的薪資。

第18屆議員任期期間，陳又4度將謝填為公費助理，將助理名冊交給議會，錢都匯至謝的土地銀行帳戶，歷年所領得的171萬元用在支付其他有聘用且真的有支薪的議會助理上。

謝焸凱是謝姓前助理胞弟，為了掩飾陳栢維犯行，在前年新竹地檢署偵訊時，謊稱有接受哥哥委託，暫代陳的助理一職，被控偽證。

高院審理認為，領取薪資或申報補助費用等，屬公務員例行性的日常固定行為，緣自於公務員的「身分」，而非衍生自公務員的「職務」。貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會，詐取財物罪，必須行為人有意圖為自己不法所有犯意，如所取得的財物不是用於「私用」，而且有實際正當支出或用途，就不應成立本罪。

陳栢維實際上聘用6位助理，已證明陳領取的助理補助費均定期或不定期以各種名義付給6人，難認有詐欺犯意，客觀上也不是施用詐術，與貪汙治罪條例構成要件不符。

高院認為，陳只是沒有更新助理資料，仍用舊資料請領助理費，不是刻意捏造，再參酌他前無犯罪科刑，多年來服務鄉里，有口碑才能連任三屆議員，過去也曾任技術員、村長，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。