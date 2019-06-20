影／無人機臨空查察 近岸違法投放籠具無所遁形

2019-06-20 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



海巡署南部分署第一一岸巡隊昨天據報，台南與高雄交界二仁溪口外約0.5浬1艘漁筏疑似違規投放籠具作業，UAV無人機區隊臨空查察，飛行至該漁筏右舷上空確認為「盛」字號漁筏，經錄影蒐證，並依違反漁業法函送主管機關裁處，依法可裁罰3萬至15萬元罰鍰。這也是無人機區隊4月成軍以來的第8起案件。

第一一岸巡隊指出，昨天上午8時許，第六巡防區指揮部雷達發現1艘漁筏，在茄萣二仁溪口約0.5浬海域，疑有近岸違規投放籠具作業，立即指揮第三無人機區隊出勤。而UAV無人機區隊接獲通報後，立即操控無人機臨空查察。

而無人機飛行至該漁筏右舷上空確認為「盛」字號漁筏，正在0.5浬海域處違規投放籠具作業，全程被無人機錄影蒐證，當事人毫無所悉；直至接獲通知，船長才驚覺大事不妙，沒想到近岸違規投放籠具作業過程被全程蒐證，這也該漁筏首次被無人機臨空查察。