致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市學甲警分局將從7月1日起，加強學子的交通安全，在易肇事路段，將針對易危害青少年行車安全，包括無照駕駛、騎乘機車未戴安全帽、闖紅燈、超速、危險駕車、酒後駕車等重大違規加強稽查取締。日前民眾向台南市政府投訴，青少年無照騎車相當嚴重，該分局將著重取締該項違規，以確保學生擁有一個平安、快樂的暑假。

學甲警分局交通組長黃文村指出，美國有一句俗諺「如果你要幫子女過最後的生日，就是生日時幫他買一部機車」，可想而知，騎機車的危險性遠較開車為大，尤其是對尚無太多騎車經驗的青少年；時值暑假即將到來，是一年中青少年騎士最危險的時期，可以說是致命的100天。

黃文村表示，不論是國外或國內對於交通事故的統計，暑假期間青少年事故比率都是最高，目前正是國中小畢業季，趁機多向學生及家長宣導，很多學生剛好滿18歲，不少人會要求家長買機車當生日禮物，在暑假期間和朋友出遊，也曾有未領有駕駛，偷機家長機車而發生意外，提醒家長一定要多加注意。