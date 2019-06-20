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曾犯行賄罪欲登記參選議員遭拒 法院：選罷法目的正當

2019-06-20 12:49聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

去年九合一大選，李漢銘登記欲參選宜蘭縣議員，遭中選會查出曾遭法院依刑法投票行賄罪...
去年九合一大選，李漢銘登記欲參選宜蘭縣議員，遭中選會查出曾遭法院依刑法投票行賄罪。示意圖／Ingimage
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去年九合一大選，李漢銘登記欲參選宜蘭縣議員，遭中選會查出曾遭法院依刑法投票行賄罪，判處有期徒刑6月、褫奪公權1年，因此不得登記為候選人。李不服提告主張選罷法「消極資格」侵害參政權，而選委會強調賄選侵蝕民主政治根基，規定有必要存續。台北高等行政法院認為原處分合法，判李敗訴，可上訴。

判決指出，李漢銘去年8月30日向宜蘭縣選舉委員會，申請登記宜蘭縣第19屆縣議員第1選舉區候選人。選委會向宜蘭院檢函詢，查知李多年前曾因涉妨害投票罪，遭判刑且褫奪公權1年確定。因此，依選罷法規定，否准其登記申請。李不服提告確認原處分違法。

李主張，選罷法無論犯罪情節重大或輕微，僅判刑確定就終身無法登記為候選人，侵害人民參政權，且該規定並非對人民侵害最小方式，法律效果與立法目的不具緊密關聯性而違憲。

選委會辯稱，立法意旨是為防止賄選，端正選風，予以明列排除犯罪行為人的參選資格。要登記參選，除須具備選罷法「積極資格」外，還須無不得登記的「消極資格」。經向院檢函詢，查出李有消極資格，作成原處分並無違法或不當。

選委會指出，憲法第17條將參政權列為基本人權，但其作用與其他基本權利不同，既非消極的防禦國家侵害，也非要求國家對個人為給付，而是要求國家形成制度保障其參與國家統治權行使管道，該權利行使涉及國家機關權限分配，而為國民主權行使。

「選舉權、被選舉權」為國家體制重要環節，而「被選舉權」僅為一種「資格能力」，而非「權利」，因此立法形成範圍非不可配合制度設計，予以適當限制。

選罷法第26條所定消極資格，並非所有犯罪經判刑確定均限制終身不得登記為候選人，顯示立法者有意限制特定犯罪者不得參選，以確保公平公正，是為達特別重要的公益目的，手段與目的具有緊密關係，無違比例原則。

法院表示，法律對於被選舉權的具體行使，於合理範圍內，並非完全不得定其條件，以為限制。此外，憲法保障人民被選舉權，其性質與一般憲法保障的自由權（防禦權）或受益權（給付請求權）不同，限制登記成為公職候選人不能與剝奪工作權相提並論。

法院認為，賄選層出不窮、嚴重破壞公平競爭，允許讓曾犯行賄罪者登記為候選人，取得出任公職機會，將減損國人對經由選舉程序出任公職者，能適當、公允執行職務的信賴。選罷法規定有正當目的，本院未形成違憲確信，原處分合法，判決駁回。

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