恐嚇「若無法現金解決要割器官變賣」 男子被判刑

2019-06-20 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



楊男曾損壞陳女的手機，也曾與葉女有糾紛，陳女的未婚夫許男、葉女的男友高男夥同張男，前年4月間挾持楊男，恐嚇「若無法以現金解決的話，看是否要割身上的器官拿變賣」，被害人心生畏懼簽本票50萬元、及借據交付，台中地院依恐嚇取財罪將張男判刑10月，判許、高兩人各6月，得易科罰金。

判決書指出，楊男曾損壞許男（26歲）未婚妻陳女的三星牌手機，亦曾與高男（20歲）的葉姓女友因故而有糾紛，然陳女並未要求楊男賠償，葉女則已獲楊男和解賠付。

未料，許男、高男夥同友人張男（25歲）等多人，2017年4月1日深夜，在台中市南屯區干城街與三厝街附近，見楊男正欲騎機車載吳姓女友離開，即上前將楊男推上車，並取走楊的手機，載到嘉義縣民雄地區嘉惠電廠旁產業道路。

張男等人，假藉葉女、陳女之事詢問楊男要如何解決，張男與綽號「兄仔」男子，且稱「若無法以現金解決的話，看是否要割身上之器官拿去變賣」，致張因害怕乃同意開立50萬元本票。張等人與被害人遂一同前往嘉義市忠孝路之玩家美食網路天地忠孝館，在網咖店繕打借據後，再返回產業道路。