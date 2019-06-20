遭控鬥毆害命判9年入獄 劉正富再審成功逆轉

2019-06-20 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東47歲劉姓男子遭控15年前涉入感情糾紛鬥毆案，造成1男死亡，警方憑案發在場的死者友人指認將他送辦起訴，劉遭判9年定讞入獄；歷經檢方3度提非常上訴遭駁，冤平會前年協助聲請再審獲准，今天上午高雄高分院將全案撤銷，改判無罪，劉正富聽聞當庭低頭掩面，聲援的族人爆出歡呼。全案可上訴。

劉正富說「現在心情非常的複雜」，感謝上帝、教會、冤平會及家人支持；不過受訪透露「從判決定讞等待入監時間2、3月，根本行屍走肉，躺在那剩下只剩呼吸」，原有意自殺，但劉又想「我這樣死了，那些說謊言、栽贓我的更高興，我就打消念頭、鼓起勇氣」。

全案發生於2004年間，阮姓、林姓少年表兄弟疑因感情紛爭，遭林姓男子毆打，同年8月20日凌晨1點雙方相約屏東萬巒鄉「萬金營區」談判，各找人馬壯大聲勢，不料為林姓男子助陣的包姓男子慘遭棍棒毆成頭部重傷，送醫搶救5天仍不治。

劉正富為阮及林姓少年的舅舅，事後被指認涉案，即使他矢口否認到場參與，一審被依傷害致死罪判10年，二審改依殺人罪重判20年，更一審又改依傷害致死罪判9年，經最高法院駁回上訴定讞。

更一審合議庭指出，劉正富直到隔年4月被死者方的友人在警詢指認，已時隔8個月，且警方提供同一張照片給不少證人，指認程序違反「不得以單一相片提供指認」規範，加上其中林姓男子指認的另名年姓被告獲判無罪確定，林也指認劉正富恐可能有錯誤，其他證人說法都有出入，無法排除指認有錯誤。