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當街飆罵「狗仔畜生警察」還揮拳傷警 魯莽男難逃刑責

2019-06-20 10:53聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市劉姓男子去年11月4日大清早莫名徘徊路上喧嘩，轄區江姓執勤警員獲報到場處理，卻被劉男瘋狂辱罵「狗仔畜生警察」、「你卒仔」、「垃圾」等字眼，又徒手毆打江員傷警，涉犯侮辱公務員、妨害公務執行等罪，橋頭地方法院分別依法判處拘役20日、有期徒刑3月，各得易科罰金2萬元、9萬元。

判決指出，劉姓男子當時出言辱罵江員「畜生警察」、「狗仔畜生警察」，還對該員警飆罵「狗仔畜生天地會的垃圾」，難聽字眼不堪入耳，接著連環叫囂「你娘機掰」、「垃圾」、「Ｘ你老母」、「操機掰」、「你卒仔」等語，隨後直接出手揮打江員，害執勤警員下巴挫傷、且唇部、口部有擦傷、撕裂傷。劉男當場被依妨害公務現行犯逮捕。

劉男到案坦承犯行。橋頭地方法院審理指出，劉男對執行公務的江姓警員施暴，有損公務人員尊嚴，明顯藐視執法公權力。

經查，劉男曾有妨害公務、傷害等前科在案，而今又傷警，法官認為劉男不知警惕，應加重其刑，但考量他坦承犯行，且與江員以2萬元達成和解，被害警員撤告傷害，橋頭地方法院依侮辱公務員、妨害公務執行等罪，分別判處劉男拘役20日、有期徒刑3月，得易科罰金2萬元、9萬元，可上訴。

高雄市劉姓男子辱罵警員「狗仔畜生警察」還揮拳傷警，被橋頭地方法院分別依侮辱公務員...
高雄市劉姓男子辱罵警員「狗仔畜生警察」還揮拳傷警，被橋頭地方法院分別依侮辱公務員、妨害公務執行等罪，判處拘役20日、有期徒刑3月，得易科罰金。記者賴郁薇／攝影
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