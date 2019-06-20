2月爆高雄登革熱疫情 男子散布謠言罰5000

2019-06-20 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市陳姓男子今年2月3日晚間在自家住處上網，PTT 社群平台爆卦「高雄爆發今年首例登革熱疫情」，內容提及高雄前鎮興邦里爆發今年首例登革認疫情、本土感染第一例確診等疫情。高雄衛生局認陳的行為，在疫情尚未確認下產生不必要的恐慌，警方依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭認陳散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰5000元。

判決指出，陳2月間在PTT社群平台發表「高雄爆發今年首例登革熱疫情」一文，網友在社群回應留言「2月就爆發這滿嚴重的」、「冬天就首例、死定了」、「發大瘟」、「南部要成為吱吱活不下去的天堂了」、「2月就登革熱是三小、7月還得了」等，引發討論。

高雄市政府衛生局認為，陳提到登革熱疫情謠言，足以影響公共的安寧，因此，將本案移請台南警方調查。警方找到當事人，他坦承在PTT社群平台發表該篇文章，同時，警方從網頁擷取畫面資料及社群回應留言資料，一併提供法院稽核。