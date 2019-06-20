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6口之家住22坪 男子以居家凌亂訴請離婚法官不准

2019-06-20 09:29聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市1名男子訴請離婚，理由之一是妻子不願打掃住家，4名子女舊衣長期不整理，居家凌亂不堪。妻子反駁說，1家6口住22坪難免會堆積東西，但從未因環境不良導致疾病或傷害。法官認為，丈夫要求離婚各項理由，妻子均否認，男方又未提證據難採信，居家環境則可夫妻協力改善，不准雙方離婚。

男子向法官說，他和妻子16年前結婚，生育4名子女。妻子婚後會賭博，還曾借朋友10萬簽六合彩。他派駐日本期間曾辦信用卡副卡給妻子，返台後買車被告知信用不良，沒法辦貸款，才知妻子積欠20萬元卡債。

男子說，結婚後至2016年均由他賺錢養家，負擔子女學費、生活費、房貸等，入不敷出。妻子近年雖外出工作，但薪資均自用，不願負擔家計，連原本約定好由妻子負擔的幼兒園月費，最後也是他支付。

男子還抱怨妻子不願打掃住家，子女0到5歲的舊衣都不整理，家中環境凌亂。妻子10多年來經常無故吵鬧，影響他的睡眠，常睡在母親家或車上，去年10月不得已在外租屋。因長期承受經濟及精神壓力，他徵助精神科，實已無法繼續維持這段婚姻。

妻子則說，婚後丈夫和婆婆都說照顧小孩為重，才當家庭主婦，獨自照料4名子女，無法出外工作賺錢貼補家用。丈夫所提理財不當產生卡債、為拓展收入經友人慫恿小額投資虧損都是陳年舊事。

妻子說，丈夫收入扣除房貸、車貸及水電瓦斯等生活費用，養育4名子女常入不敷出，才刷卡支應，欠卡債不能全怪她。等最小的孩子上幼兒園，她就外出工作，收入也有支付子女教養費用。丈夫去年10月起藉故外出不歸，未如常支付家庭開銷，她花光所得仍不夠，才會開口向丈夫索取，有苦難言。

法官認為，原告提出6張家中照片證明被告不打掃，住家凌亂，但審酌22坪房屋住6人，家務管理本非易事。被告近年已外出工作，打掃不應全由她承擔，且非不能夫妻同心協力改善之事。原告主張難以維持婚姻事由，不是無法證明就是未達難以維持婚姻程度，駁回告訴。全案可上訴。

1名男子訴請與結婚16年的妻子離婚，理由之一是妻子不願打掃住家。法官認為這是夫妻...
1名男子訴請與結婚16年的妻子離婚，理由之一是妻子不願打掃住家。法官認為這是夫妻同心協力可改善之事，判決不准離婚。記者邱瑞杰／攝影
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