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調查局搜索第三大米商「混充米」 業者叫屈盼速查明

2019-06-20 07:48聯合報 記者張宏業╱即時報導

國內包裝米第3大的山水米實業公司，6年前曾被查獲使用廉價越南米混充台灣米販售，最近又被檢舉用低價米混充高價米販售。苗栗地檢署前天指揮調查局新北市調查處，前往山水米所屬的泉順公司等地點搜索，縣府也派員聯合稽查及抽查市售包裝米樣品化驗，業者被帶回偵訊後請回。

業者叫屈指出，對於這次被檢舉感到「很訝異」，公司這些年對產品品質、商譽都非常重視且謹慎，對檢調這次調查完全配合，前天被約談人員都被請回，盼檢調盡速查明真相，還業者清白。

檢調單位指出，有檢舉指稱，泉順利用東南亞的低價米混充高價米販售，目前先查扣業者製米的配方表，釐清業者有無販售混充米。

辦案人員指出，將外來米冒充台灣米高價出售，若包裝外觀沒標示就涉及詐欺，但民眾食用並不會影響健康，只不過進口長米與台灣長米有價差，會清查業者有無牟取暴利。

苗栗縣政府衛生局證實配合檢調追查黑心米，前天派5名稽查員到苑裡協助採集檢體，他們依檢方指示，針對數十公斤裝的大袋米採集檢體，由於非食安法規定的小包裝米，衛生局非權管單位，相關檢體將送農糧署檢驗米種，衛生局會密切注意其中是否牽涉食品安全衛生問題。

1979年創業的泉順食品位於苗栗苑裡，原本只是家小型碾米廠，後來成立「山水米實業」進軍量販通路商，並以「鴨間稻」闖出名號，掀起台灣有機稻米風潮，成為全國前3大糧商。

山水米公司過去曾有販售劣質米紀錄，遭農委會廢止糧商執照，業者不服向行政院提訴願，行政院後來撤銷廢照懲處，讓業者復牌。

2013年泉順食品為搶占中元節促銷檔期，曾被查獲以廉價越南米充台灣米，引起全國震驚；調查發現「佳長米」、「長纖米」、 「長ㄟ米」、「長米」在產品製程中將越南米裝入，但在包裝袋上標示產地為「台灣」；「長纖米」包裝袋則標示50%泰國、50%台灣，未標示產地為越南。

這些劣質米流向各大賣場，涉嫌賺取違法利益3千多萬元。業者向檢調坦承越南米不好銷，為降低虧損才混充台灣米出售。檢方後來依詐欺罪嫌起訴泉順李姓少東兼副總等3人，智財法院最後判李1年6月徒刑、緩刑4年，另得上繳國庫400萬元確定。當時泉順創辦人曾因混充米事件出面鞠躬道歉，並全面回收產品。

山水米為國內知名品牌。圖／資料照片
山水米為國內知名品牌。圖／資料照片
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