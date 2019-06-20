黃琪又出怪招 盛夏裹棉被出庭

黃琪昨到高等法院出庭，為閃避媒體拍攝，刻意坐輪椅、裹著棉被。 記者王宏舜／攝影 分享 facebook

黃琪冒用國泰集團千金蔡佳玲名義要求五星級酒店給優惠，高等法院昨天開庭，黃為閃避媒體拍攝，由律師推著輪椅、裹著棉被出庭，令法官、檢察官錯愕。

此外，黃琪（本名黃照岡）另涉冒名租用名車，台北地院每回開庭他就稱病不出庭，黃昨天一離開高院，北院法警立即拘人，法官訊後裁定五萬元交保。裁定指出，據醫檢報告，黃琪意識可應付日常活動，但有嗜睡狀況，黃自稱左側乏力，但檢查卻正常，「無法解釋意識不清的原因」，認定黃刻意在開庭前就醫。

高院開庭期間，黃琪多次告假，上月更出現救護人員進法庭救「叫不醒」的黃，導致案子遲遲無法審結；但高院發現黃被送至萬芳醫院，翌日就出院。

黃琪昨天一副病懨懨的蓋著棉被進入法庭，審判長語重心長勸他「法院是公開審理，越是想逃避，媒體越是想拍」，希望勇於面對。

黃琪聽聞哭說「我沒有病」，但家人都說他有病、嫌他髒，不想待在家裡。黃嗚咽說，當時很喜歡周姓男友，只是要讓他開心、讓周有面子。

律師郭上維說，一審黃琪對事實部分多已認罪，不過不見得構成詐欺，詐欺雖是財產犯罪，本件被害人沒有財產損失，黃的行為雖不被社會接受，但不能和「詐欺」畫上等號。

他說，黃琪未假冒國泰千金，是接電話的人認錯人而給予折扣，且七個犯行的「差價」是兩萬元，一審依七個詐欺及詐欺未遂罪判一年十月徒刑、一年得科罰金之刑，顯然違反比例原則。

黃琪央求法官還他手機，稱裡頭有許多和周姓男子珍貴回憶，審判長表示手機是扣押物，判決確定才能決定如何處置。

郭上維表示，黃琪和喜來登飯店和解，寒舍集團也願意寬恕，至於和晶華酒店間兩百五十元的爭議，會再努力。