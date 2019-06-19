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陳慶男拒認罪「為國家奉獻良多」 慶富案一審9月宣判

2019-06-19 21:09聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄地院審理慶富公司涉詐貸63億元案，前天全案辯論終結，不過慶富董事長陳慶男等4人最後一次開庭仍拒絕認罪，陳慶男更指，他為國家貢獻良多，就算使用假發票來請款也不構成詐欺，且暗指檢調偵辦此案害獵雷艦解約。全案一審訂於9月27日宣判。

慶富造船公司遭控承造海軍6艘獵雷艦、預算352億元的標案，卻涉以假合約、發票向聯貸銀行團等詐貸205億，包括陳慶男、妻子陳盧昭霞、副董事長陳偉志、前執行長簡良鑑及顧問李維峰遭起訴。不過全案移審後，爆出陳偉志棄保潛逃海外，陳慶男等人全部改口否認犯行。

去年3月首度召開準備程序庭，到本周一辯論終結歷時超過1年，陳慶男開庭時陳述不認罪，指「國家貢獻良多」，還提毫不相干的「衛武營」工程，慶富做1萬多片鋼材，做一片賠一片。

陳慶男及委任律師更指出，「就算用假發票，也不構成詐欺」，都按時還款，資金缺口頂多10億，檢調查辦後遭「縮減銀根」，甚至海軍宣告解約，工程因此全數停擺。

至於遭控詐貸及攜出機密文件的簡良鑑，還列出十大「罪狀」，包括指鹿為馬、張飛打岳飛、隔空抓藥、先射箭再畫靶、魚目混珠等，批評檢方辦案不當；陳盧昭霞、李維峰也都辯對本案不知情或沒參與。

蒞庭檢察官劉嘉凱、董秀菁認為，陳慶男等人始終稱相關款項用於打造獵雷艦，卻提不出具體證明，也交代不清全部金額流向，科刑應和當時起訴求處的一致，陳慶男30年、陳偉志25年、簡良鑑20年。

慶富公司董事長陳慶男。本報資料照
慶富公司董事長陳慶男。本報資料照
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陳慶男慶富詐貸
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