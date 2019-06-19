獨／後車追撞 害她聲帶受損像「三太子乩身」

2019-06-19 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



悲慘！遭後車追撞後，女子聲帶終身受損，音調像極坊間「三太子乩身」，整天遭人嘲笑。

李姓男子2015年4月開車載著徐姓妻子與兩名女兒，等紅燈時遭吳姓男子駕駛的宅急便小貨車從後方衝撞，徐妻雖送醫撿回一命，聲帶卻因此受損，導致音調尖銳怪異，發音像極「三太子乩身」，出門在外整天遭人嘲笑，搞得身心憂鬱；新竹地院審理終結，判肇事者吳姓男子應賠給徐妻72萬8698元。

法官調查，當天上午7點，李男開著載著家人在新竹縣一處道路停等紅燈，忽遭吳男駕駛的小貨車從後方撞擊，徐妻與一名女兒受傷送醫。女兒除有頭部外傷，還有些許腦震盪，徐妻更慘，除了頸部因椎間盤突出及椎管狹窄併脊髓壓迫住院開刀，受損的聲帶更被醫生診斷永久無法復原。

徐妻主張，她因車禍導致聲帶受損，目前雖持續進行語言復健，卻因說話音調尖銳怪異，發音與坊間「三太子乩身」無異，外出常引人側目，甚至在背後指指點點，出言羞辱，她不堪其擾，只好躲在家不敢出門，長久下來導致身心俱疲、憂鬱。吳男案發後先不聞不問，之後又百般拖延，讓徐女拖過六個月刑事告訴期限，因此依此請求精神慰撫金150萬元。