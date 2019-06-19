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偷拿機車娃娃的家長找到了！網讚結局：世界因你而美麗

地下期貨吸金逾7億 享悅、挑替集團成員被起訴

2019-06-19 19:13聯合報 記者陳俊智╱即時報導

以楊姓、魯姓為首的不法集團以「享悅」、「挑替」2間公司當幌子，私下經營地下期貨，並且打著保本高獲利名義吸金，不法所得逾7億元，出入都靠賓利、保時捷等名車代步，約談交保後還企圖將錢洗到國外，最後被調查人員即時攔截而未得逞，今天也被新北地檢署起訴。

檢方調查，楊、魯2人先後籌組了享悅和挑替2間公司，其明知未經主管機關核准，不能經營期貨經理事業，仍找了文姓男子經營地下期貨，並與黃姓、吳姓等男子以「勝率極高、高額獲利」噱頭招攬投資客，另又設計年息最高60%的保本方案誘使不敢玩期貨的民眾掏錢，為了取信被害人，還開出本票掛保證。

不少投資者抱持懷疑態度，一開始小額投資試水溫，獲利後才砸下大錢，直到去年7、8月本票陸續跳票，才發現受騙上當。

檢方去年9月展開搜索行動，竟有集團成員在交保後還企圖將錢轉到其他帳戶，幸好檢方率先攔截，未讓其得逞。

偵訊時，楊、魯等人坦承招攬客戶，經手約7、8千萬元，供稱是看到文姓男子提供的報表都顯示賺錢，才會把錢交給他操盤。文男則坦承期貨投資始終虧錢，帳面看到的全是假資料，要四處借錢才有辦法彌補虧損和前金，前後借了6億7500萬餘元。

檢方調查，楊、魯等人除違反銀行法，另涉證券投資信託及顧問法和刑法詐欺取財等罪，全案今天偵結起訴。

檢調查扣犯嫌的千萬名車。記者陳俊智／翻攝
檢調查扣犯嫌的千萬名車。記者陳俊智／翻攝
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