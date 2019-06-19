豐原狗肉案輕判 王育敏籲從重量刑

2019-06-19 19:36 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



「落實動保修法，虐殺、食用犬隻應嚴懲!」「豐原狗肉案」上月經台中地院輕判，引發輿論撻伐。國民黨立委王育敏偕同動保團體19日召開記者會，呼籲應就豐原案持續上訴，並從重量刑。

未符社會期待

台中豐原去年10月發生駭人聽聞的越南移工殺害、烹食狗肉案件，時稱「豐原狗肉案」，引發大眾譁然。然而，上月經台中地院判決，2 嫌僅各判拘役 40 日及 30 日，併科罰金新臺幣 3 萬元、2 萬元，遠低於檢方求刑標準，引發輿論撻伐，顯見判決未合動保法修法目的，未能符合社會期待。

王育敏19日偕同「世界愛犬聯盟」、「台灣動物保護行政監督聯盟」共同召開記者會，呼籲應就豐原案持續上訴，要求政府各機關針對虐殺、食用犬隻案件應嚴懲，落實動保修法內容，而農委會及勞動部責無旁貸。

王育敏質問承審的法官，是否有將動保法及其精神放在心裡？若只是一再修法，而法院卻只是輕判，將無法達到嚇阻效果。她呼籲，中華民國是一個講究法治的國家，對於動物保護的立法也走在亞洲國家之前，「不能只是立法而不執行」。<

她以過去案件與豐原案做比較，表示過去最高判處有期徒刑3個月，豐原案檢方也求處2個月以下有期徒刑，遺憾的是，台中地方法院僅判決拘役30天；罰金部分，過去虐狗最高罰款25萬，豐原案卻僅法2至3萬，痛批「完全是輕判」。

籲豐原案從重量刑

王呼籲檢方應繼續上訴，因該案是動保法修法通過後，證據確著的事證，且已遭判刑。她質疑，若第一例就輕判，不能不懷疑，未來法官將遵從第一例判決作為判決基準，「讓人無法接受。」

動保律師顏紘頤指出，昔日虐殺動物均以毀損罪適用，在某種程度上已將被殺害的生命以「物」的角度處理，而非以「生命」角度處裡；他期盼法官在量刑時，能從是否有無惡性虐殺行為考量，呼籲從重量刑。

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