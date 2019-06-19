親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

加拿大巡防艦穿越台海 國防部證實：自由航行

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

國道殺妻未遂 狠男減刑無門判7年6月

2019-06-19 17:58聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市劉姓男子今年1月28日涉嫌拿水果刀刺殺害孫姓妻子左胸口，劉妻負傷跳車求援，狠心劉男還意圖倒車再撞倒傷妻，幸虧重傷劉妻機警，迅速躲到護欄旁才撿回一命，但全身多處肋骨骨折、併發氣胸。橋頭地方法院審結認定劉男行兇手段兇殘，對配偶毫無憐憫之心，今依殺人未遂罪判處劉男有期徒刑7年6月。

被丈夫砍殺、幸撿回一命的劉妻在法院審理過程中說，很害怕劉男出監後會找上門，「他一出來，我們全家都要跑」、「我連一個家都沒有辦法住」，甚至淚灑法庭，合議庭認為，劉男狠心犯案害其妻子心理受創甚深。

合議庭指出，劉男與妻子只因相處衝突，就衝動使用暴力，顯見情緒控管不佳，不僅持刀殺妻，還企圖輾壓浴血脫逃的傷妻，行兇手段兇殘，絲毫不尊重他人；且劉男不顧車後座還載有年幼子女，執意刺殺妻子，不僅恐造成未成年子女心中難以抹滅的陰影，更在眾目睽睽下行兇，可能危害其他高速公路用路人安危。

雖劉男犯案後自行投案，符合自首要件，但合議庭認為，劉男只是為了尋求減刑；再者，劉男還在法院審理期間翻供，謊稱不知道手中所持的物品是刀子，頻頻狡辯掩飾罪行，自首更無助釐清案情，合議庭法官認為沒必要減刑，考量劉男20年來沒有其他前科在案，依殺人未遂罪判處7年6月，可上訴。

檢警調查，劉姓男子今年1月28日上午10時45分開車載妻子及2名未成年子女回位於仁武區的住處，途中，劉妻只因覺得開車路線怪異，詢問一句「車要開去哪」，劉男只回應要回六歸老家問祖先 。劉妻察覺異狀，撥打電話向女兒求援，稱被挾持、請求報警；這時，劉男突然暴怒、萌生殺人意念，在國道10號高速公路燕巢交流道出口，持刀捅殺妻子左胸口。

劉男行兇後，受傷的劉妻趁車輛通過燕巢交流道出口時，機警推開右前車門跳車逃生，沒想到殺紅眼的劉男不願放過，繼續來回倒車衝撞倒在路肩上的妻子，當場把妻子撞飛、倒臥路肩護欄。劉妻經檢傷發現，右側有多處肋骨骨折、併發氣胸、腰椎也有多處斷裂，幸好及時送醫獲救。

由於劉男犯案後，棄傷妻不顧，隨即飛車逃離現場，檢、審指出劉男有殺人犯意，只是傷者及時獲得救治才未遂，認定他涉殺人未遂罪。

高雄市劉姓男子今年1月28日在國道10號上狠心刺殺妻子未遂，橋頭地方法院依殺人未...
高雄市劉姓男子今年1月28日在國道10號上狠心刺殺妻子未遂，橋頭地方法院依殺人未遂罪判7年6月。記者林伯驊／翻攝
分享
高雄市劉姓男子今年1月28日在國道10號上狠心刺殺妻子未遂，橋頭地方法院依殺人未...
高雄市劉姓男子今年1月28日在國道10號上狠心刺殺妻子未遂，橋頭地方法院依殺人未遂罪判7年6月。記者林伯驊／攝影
分享
高雄市劉姓男子今年1月28日在國道10號上狠心刺殺妻子未遂，橋頭地方法院依殺人未...
高雄市劉姓男子今年1月28日在國道10號上狠心刺殺妻子未遂，橋頭地方法院依殺人未遂罪判7年6月。記者林伯驊／翻攝
分享

殺人骨折高速公路
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

環保稽查人員遭攻擊 嘉義地檢署分案偵辦

2019-06-19 17:24

亂開罰單還硬拗 員警被自己蒐證影片狠打臉

2019-06-19 17:18

司法互助多1國 台灣與波蘭簽署刑事司法協定

2019-06-19 16:28

每回開庭就生病？ 法官拘「騙扁黃琪」裁定5萬交保

2019-06-19 16:17

酒駕出庭不爽三字經罵法官 罪加一等都是喝酒惹禍

2019-06-19 16:05

女中士控霸凌遭逼退 陸軍提告真相讓她難看

2019-06-19 15:52

「卡到陰」祭改收費10萬元 法官認定詐欺取財

2019-06-19 15:40

酒駕剛出獄 模板工再犯撞死人處3年10月

2019-06-19 14:39

環保稽查員遭暴力 嘉義縣議員要求查辦環保蟑螂

2019-06-19 14:20

拳獅犬衝出狂叫追車 騎士慘摔昏迷飼主慘了

2019-06-19 14:20

狗肉案輕判 動保團體：違反修法意旨

2019-06-19 13:49

何智輝逃亡中 犯罪證據被燒光 北檢：查無「內鬼」

2019-06-19 13:48

北檢誤毀何智輝行賄證物 蔡清祥：派高檢署重查

2019-06-19 13:20

黃琪耍詐是為了「他」法庭泣不成聲 庭後又遭拘

2019-06-19 13:19

影／疑視線死角釀禍！右轉大貨車不慎輾斃機車騎士

2019-06-19 13:16

公車離路邊2.4公尺就靠站 乘客下車撞成腦震盪

2019-06-19 13:13

報復前女友 前男友散佈性愛影片遭起訴

2019-06-19 13:11

男子超商代繳5千想投資 警攔阻才知「攏系假」

2019-06-19 13:09

影╱酒駕移送獲不起訴她反告所長 警政署派律師團挺基層

2019-06-19 13:04

患重聽硬闖平交道 男欲撤銷處分法官駁回

2019-06-19 11:41

愛不到就殺死她！街友砍死性工作者 判12年半定讞

2019-06-19 11:06

誤燒何智輝貪汙證據有內鬼？ 北檢：6年前已查過

2019-06-19 11:03

虐殺吃狗肉移工遭輕判 勞動部：雇主沒宣導可罰30萬

2019-06-19 11:03

酒駕男闖維安特勤區 又狠摔警官吃官司

2019-06-19 11:01

違反新聞自由？偵查不公開 媒體怕什麼？

2019-06-19 10:59

頭顱破裂倒臥血中 高雄男子疑輕生

2019-06-19 10:27

台中市議員尤碧鈴樁腳涉賄選 台中地院判當選無效

2019-06-19 10:09

「警察是有牌流氓」 醉漢辱警處拘役30日

2019-06-19 10:05

國中生散布小女友裸照和自慰影片 轉傳同學也有事

2019-06-19 10:04

安侯建業前所長 會計師與妻 涉內線判刑

2019-06-19 00:23

大學畢業前的機車之旅…一場車禍 拖垮3個年輕人生

2019-06-19 00:16

「邊玩邊賺錢」旅遊傳銷踩紅線

2019-06-19 00:12

騎車摔進坑 國賠649萬

2019-06-18 23:56

誤輕判走私毒犯? 檢方指非常上訴恐不能判重

2019-06-18 23:15

獨／黑心製米流竄市面 調查局大搜索

2019-06-18 20:22

中廣兩頻道遭NCC收回 最高行廢棄發回更審

2019-06-18 19:46

非法持有2把槍40顆子彈 供出來源獲判免刑

2019-06-18 18:42

為網速優惠冒發公文 台北藥師公會控告中華電信員工

2019-06-18 17:56

環宇全球吸下線繳會費 違反多層次傳銷遭起訴

2019-06-18 17:39
看更多

熱門文章

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

2019-06-19 09:56

台中市議員尤碧鈴樁腳涉賄選 台中地院判當選無效

2019-06-19 10:09

2瓶礦泉水1000元？ 日客被知名餐廳當「盤子」狠削

2019-06-19 10:55

再傳洗手台爆裂傷人！10歲男童斷8條血管神經送醫

2019-06-19 13:07

「XX慢死了」阿嬤結帳找會員卡遭嗆 魁梧孫出聲秒閉嘴

2019-06-18 19:18

桃園人質挾持案冒險談判 2小隊長確定破格升職

2019-06-18 20:34

獨／黑心製米流竄市面 調查局大搜索

2019-06-18 20:22

炒菜炒到發爐 新莊嬤救火反被燒傷送醫急救

2019-06-18 19:16

影╱酒駕移送獲不起訴她反告所長 警政署派律師團挺基層

2019-06-19 13:04

「邊玩邊賺錢」旅遊傳銷踩紅線

2019-06-19 00:12

林右昌「噹」治安 市警局深夜出擊「棒打出頭鳥」

2019-06-18 20:53

女中士控霸凌遭逼退 陸軍提告真相讓她難看

2019-06-19 15:52

澎湖女教師低頭撿藥袋翻車 好在命大脫困

2019-06-18 23:28

遭控性侵女同學 男大生反駁保險套還是她給的

2019-06-18 21:04

安侯建業前所長 會計師與妻 涉內線判刑

2019-06-19 00:23

台中汽車修配廠暗夜大火 燒毀7車無人傷亡

2019-06-19 11:02

黃琪耍詐是為了「他」法庭泣不成聲 庭後又遭拘

2019-06-19 13:19

曳引車司機檢查輪胎突然爆炸 送醫命危

2019-06-18 21:05

大學畢業前的機車之旅…一場車禍 拖垮3個年輕人生

2019-06-19 00:16

國中生散布小女友裸照和自慰影片 轉傳同學也有事

2019-06-19 10:04

桃園區大有里長參加海峽論壇 心肌梗塞身亡

2019-06-19 15:43

亂開罰單還硬拗 員警被自己蒐證影片狠打臉

2019-06-19 17:18

7年前遭姨丈性侵 女大生揮別陰影提告

2019-06-19 11:06

中廣兩頻道遭NCC收回 最高行廢棄發回更審

2019-06-18 19:46

無人機偵蒐 高雄艦趕走陸船

2019-06-19 00:19

影／「佩、珮」正妹女警穿恐龍裝直播 破三千人次觀看

2019-06-19 09:07

拳獅犬衝出狂叫追車 騎士慘摔昏迷飼主慘了

2019-06-19 14:20

老翁憂心箱涵排水不良 獨力清理時出意外喪生

2019-06-19 17:31

誤輕判走私毒犯? 檢方指非常上訴恐不能判重

2019-06-18 23:15

流浪漢闖台鐵新豐北湖站軌道排石 影響10列次通行

2019-06-19 10:17

愛不到就殺死她！街友砍死性工作者 判12年半定讞

2019-06-19 11:06

人質事件涉險談判 破格升職

2019-06-19 00:24

台東毒品走私案 議員爆料有官、警受涉案前警官招待

2019-06-19 13:14

誤燒何智輝貪汙證據有內鬼？ 北檢：6年前已查過

2019-06-19 11:03

百萬現金遺失了？原封不動放這裡 粗心男尷尬說：歹謝

2019-06-19 15:42

嘉縣議員指警察有如流氓組織 警局斥議員無的放矢

2019-06-19 13:57

酒駕剛出獄 模板工再犯撞死人處3年10月

2019-06-19 14:39

每回開庭就生病？ 法官拘「騙扁黃琪」裁定5萬交保

2019-06-19 16:17

影／員警受理詐騙處理失宜 險害被害人成共犯

2019-06-19 11:43

頭顱破裂倒臥血中 高雄男子疑輕生

2019-06-19 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top