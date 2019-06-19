國道殺妻未遂 狠男減刑無門判7年6月

2019-06-19 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市劉姓男子今年1月28日涉嫌拿水果刀刺殺害孫姓妻子左胸口，劉妻負傷跳車求援，狠心劉男還意圖倒車再撞倒傷妻，幸虧重傷劉妻機警，迅速躲到護欄旁才撿回一命，但全身多處肋骨骨折、併發氣胸。橋頭地方法院審結認定劉男行兇手段兇殘，對配偶毫無憐憫之心，今依殺人未遂罪判處劉男有期徒刑7年6月。

被丈夫砍殺、幸撿回一命的劉妻在法院審理過程中說，很害怕劉男出監後會找上門，「他一出來，我們全家都要跑」、「我連一個家都沒有辦法住」，甚至淚灑法庭，合議庭認為，劉男狠心犯案害其妻子心理受創甚深。

合議庭指出，劉男與妻子只因相處衝突，就衝動使用暴力，顯見情緒控管不佳，不僅持刀殺妻，還企圖輾壓浴血脫逃的傷妻，行兇手段兇殘，絲毫不尊重他人；且劉男不顧車後座還載有年幼子女，執意刺殺妻子，不僅恐造成未成年子女心中難以抹滅的陰影，更在眾目睽睽下行兇，可能危害其他高速公路用路人安危。

雖劉男犯案後自行投案，符合自首要件，但合議庭認為，劉男只是為了尋求減刑；再者，劉男還在法院審理期間翻供，謊稱不知道手中所持的物品是刀子，頻頻狡辯掩飾罪行，自首更無助釐清案情，合議庭法官認為沒必要減刑，考量劉男20年來沒有其他前科在案，依殺人未遂罪判處7年6月，可上訴。

檢警調查，劉姓男子今年1月28日上午10時45分開車載妻子及2名未成年子女回位於仁武區的住處，途中，劉妻只因覺得開車路線怪異，詢問一句「車要開去哪」，劉男只回應要回六歸老家問祖先 。劉妻察覺異狀，撥打電話向女兒求援，稱被挾持、請求報警；這時，劉男突然暴怒、萌生殺人意念，在國道10號高速公路燕巢交流道出口，持刀捅殺妻子左胸口。

劉男行兇後，受傷的劉妻趁車輛通過燕巢交流道出口時，機警推開右前車門跳車逃生，沒想到殺紅眼的劉男不願放過，繼續來回倒車衝撞倒在路肩上的妻子，當場把妻子撞飛、倒臥路肩護欄。劉妻經檢傷發現，右側有多處肋骨骨折、併發氣胸、腰椎也有多處斷裂，幸好及時送醫獲救。