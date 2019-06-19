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環保稽查人員遭攻擊 嘉義地檢署分案偵辦

2019-06-19 17:24聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義縣環保局稽查人員日前赴大林鎮稽查，卻遭簡姓屋主涉嫌持鐵棍追打攻擊，造成稽查人員受傷，嘉義地檢署今天發新聞稿表示，公權力絕不容許挑戰，已請檢察官分案偵辦。

嘉義縣環保局報案中心6月14日受理民眾陳情在大林鎮有一處排水溝隨意棄置垃圾發出惡臭，環保局人員前往稽查排水溝旁的民宅想詢問屋主，卻遭屋主涉嫌持鐵棍追打攻擊。

環保局長張根穆15日率警察單位、大林鎮公所、雲林農田水利會、里長等相關單位人員前往會勘，瞭解溝渠遭棄置垃圾情形，要幫上周遭受暴力攻擊的同仁完成未完成的任務。

張根穆昨天前往嘉義地檢署拜會檢察長繆卓然及國土專組主任檢察官郭志明；繆卓然表示，環保人員依法執行稽查，卻遭受暴力攻擊事件，檢方已分案偵辦中。

繆卓然指出，公務員依法正當執行公務，公權力絕不容許挑戰，因此對於暴力妨害公務事件，請執勤的公務員，除可立即撥打110報警外，嘉義地檢署也請嘉義縣刑事警察大隊協助，接獲通報會立即派員迅速前往現場逮捕現行犯，絕不容許暴力攻擊、挑戰公權力。

檢方表示，若有聚眾、大規模廢棄物棄置需要報請檢察官指揮偵辦部分，地檢署也會指派專責檢察官立即查辦，並對於此類犯罪建請法院從重量刑，以懲不法。

嘉義縣環保局稽查人員日前赴大林鎮稽查，卻遭簡姓屋主涉嫌持鐵棍追打攻擊，嘉義地檢署...
嘉義縣環保局稽查人員日前赴大林鎮稽查，卻遭簡姓屋主涉嫌持鐵棍追打攻擊，嘉義地檢署已分案調查。本報資料照
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檢察官警察公務員
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