亂開罰單還硬拗 員警被自己蒐證影片狠打臉

2019-06-19 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市瑞芳分局員警今年1月到十分瀑布取締違停，明明沒依規定攔檢，事後卻以手機錄影畫面舉發違停者逃逸，害民眾挨罰2萬元和吊扣駕照6個月，且見對方申訴仍堅稱依法有據，未料影片也拍到自己根本沒有攔停，狠狠打臉自己，今被新北地院認定違法，撤銷罰單。

判決指出，一名李姓男子今年1月1日下午3點左右載客到十分瀑布遊玩，因為違停和逆向行駛被盯上，但當時下大雨門窗緊閉，員警又未有具體動作表明停車受檢，以為對方只是驅離違停，沒有多想就駛離，未料會被舉發逃逸。

李男興訟主張員警沒有任何具體制止或要求停車稽查的動作，甚至汽車行經其身旁，其也沒有任何作為。他坦言自己逆向違停、逆向行駛遭受處分是應該，但強調並無拒檢逃逸，直指舉發是構陷栽贓，要求撤銷罰單。

李男申訴時，分局今年1月函文說明舉發是員警當場目睹示意（吹警笛及使用指揮棒）停車受檢，但5月接受調查時又改口稱員警未敲擊車窗示意，僅大聲告知法律內容。

法院調查，事發當時，李男開的轎車車窗緊閉，員警僅隔著半部轎車的距離對著李男的車喊「你也是喔，駕照、行照」等語，沒有吹哨、揮動指揮棒或敲打車窗等動作示意李男停車受檢。此外，從車窗倒影更可看見員警當時只持手機錄影，沒有任何明顯攔停舉止，任憑李男緩慢從其身旁駛離。