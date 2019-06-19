每回開庭就生病？ 法官拘「騙扁黃琪」裁定5萬交保

2019-06-19 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



高等法院詐欺案甫開完庭，律師郭上維（中）即推著坐輪椅、蓋棉被的黃琪（右）轉赴台北地院報到。 記者王宏舜／攝影 分享 facebook

曾以塔羅牌騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，被控冒名租用奧迪旗艦車款犯偽造文書、詐欺得利罪，台北地院傳喚他，他一收傳票就去看診，稱病逃避審判，台北地院法官林鈺珍今天趁黃琪在台灣高等法院另案出庭，強制拘提黃琪到案，裁定5萬元交保，確保審判。

本名黃照岡的黃琪，今天上午就冒充國泰集團千金蔡佳玲名義詐住「喜來登」飯店等案出庭，此案，黃琪一審遭判刑1年10月不等，黃琪上訴二審；他在高院出庭完畢，直接被台北地院法警拘提到，台北地院臨時加開調查庭審理，開庭時，只見黃琪精神委靡，對法官審問反應遲鈍。

法官林鈺珍問黃琪的律師郭上維說，如果要對黃琪強制處分，辯護人有何意見？郭回答，黃琪另案已訂宣判期，而本案也不會有不能審理的情形；郭上維說，如果可能，可以具保代替羈押處分，法官休庭40分鐘評議。

休庭結束、法官決定對黃琪裁定交保前，仍給黃琪答辯機會，詢問黃琪對檢方指控是否認罪，但是黃琪仍然閉著眼睛，狀似痛苦，連律師多次搖晃黃琪的身體，黃都沒有反應，對法官審問充耳不聞，法官要求書記官在筆錄上記載「沈默不語」，隨即作裁定。

裁定說，黃琪多次審判期日開庭，都前往醫院就診，他曾在台大、奇美醫院看診，多次以就診迴避司法審判；最近一次今年2月26日開庭，已當庭告知黃琪應於3月26日出庭行準備程序，黃琪卻在稍早3月20日前往振興醫院。

裁定說，據醫檢報告，黃琪的意識可以應付日常活動，但有嗜睡狀況，黃琪自稱左側乏力，醫生檢查後卻認為正常，「無法解釋他意識不清的原因」，經建議住院，第2天卻完全清醒，因此，黃琪是有意於每次開庭前後去就醫，有逃亡之虞，考量相關事證，裁定黃琪以5萬元交保，代替羈押處分。