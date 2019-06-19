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女中士控霸凌遭逼退 陸軍提告真相讓她難看

2019-06-19 15:52聯合報 記者林伯驊╱即時報導

陸軍南訓中心一名前李姓女中士前年爆料，她因檢舉同袍用智慧型手機讓軍中個資曝光，被強制退伍，不過軍方反告她妨害名譽，更指李女擅自開啟輔導長電腦，偷看約談狀況表，高雄地院審理後，依妨害電腦使用罪判6月徒刑須入獄，另依誹謗罪判5月徒刑、得易科罰金15萬，可上訴。

判決指出，李女原服役陸軍南區專長訓練中心本部連，任中士資訊士，2016年間3月某日，她聽聞其他同袍對她工作狀況頗有微詞，且輔導長因此找人約談，她為想知道約談內容，趁執行資訊保密作業機會，打開輔導長電腦，開啟「約談狀況表」並另存新檔。

李女另因體格未達標準、年度考績又遭列乙等，軍方拒絕她的留營申請，她仍不繳退伍資料，在2017年4月7日役期屆滿前夕，由陸軍南訓中心主動呈報辦退伍；但李女卻將退伍的事牽扯到她曾檢舉同袍在營內用手機拍照上傳、軍方懲處違犯人員，於同年10月接受電視台訪問時，說謊自己在長官施壓之下被記過，並遭強制退伍。

李女辯稱，她僅單純觀看約談狀況表，沒有下載、儲存或列印；至於受訪所談的內容，李女說因並非自願退伍，才自認是因檢舉同仁違規而遭軍方逼退，這是抒發個人意見，縱使和事實不符，也沒惡意扭曲、侮辱公署。

合議庭查出，李女的母親曾找立委求助，就持列印出來、輔導長製作的「約談狀況表」，且李女曾於內部調查承認有將檔案另存新檔、列印，事證明確。

至於妨礙名譽部分，合議庭認為，李女所檢舉同袍在營內用手機拍照上傳，相關人員已遭懲處，而她役期屆滿不能續留營關鍵原因，就是體格不符標準、上一年度考績乙等，但她受訪完全不提，「我身為被霸凌的當事者，我終於了解那些想要被申訴，卻沒有證據沒有資料而被栽贓退伍的人的心情」，敘述因提出檢舉、反使自己成眼中釘、被打乙等、長官施壓之下被記大過，足以貶損南訓中心名譽。

合議庭認為，李女刻意隱瞞事實、製造軍方用不法手段強迫退伍的假象，散布不實言論，也考量她全盤否認犯行，完全沒有反省之意，依假借職務機會故意犯無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪，判6月徒刑須入獄，另依誹謗罪判5月徒刑、得易科罰金15萬，可上訴。

陸軍南訓中心一名前李姓女中士爆料遭逼退伍，軍方提告後，高雄地院依妨害電腦使用罪判...
陸軍南訓中心一名前李姓女中士爆料遭逼退伍，軍方提告後，高雄地院依妨害電腦使用罪判6月徒刑須入獄，另依誹謗罪判5月徒刑、得易科罰金15萬，可上訴。圖與本案無關。圖／本報資料照
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陸軍妨害名譽
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