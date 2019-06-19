「卡到陰」祭改收費10萬元 法官認定詐欺取財

2019-06-19 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



「基隆市心廟工程隊總廟」吳姓女隊員，得知陳姓女同事連發生2次車禍心情鬰悶，安排趙姓女兒供陳女問事。趙女指陳女「卡到陰」，被2個鬼跟了，要辦「祭改」，費用9萬6700元。法官認為，祭改費用遠高於社會一般數百元或數千元範圍，欠缺正當性，依詐欺取財罪處趙女拘役50日。全案可上訴。

判決指出，心廟工程隊總廟負責人吳男自稱玉皇大帝、無極至尊，吳妻自稱騎龍觀音、虛空地母等神明載體、分靈，對外招收信眾，吳女為兩人弟子。吳男等3人利用生活不順、失意的人求助時，以神明載體、分靈供問事，趁機詐財。

陳女2013年間接連發生車禍，自認運勢不遂。吳女同年9月間以LINE向陳女稱，神明有告訴我，你有點狀況，這幾天會不順要特別注意，並稱可找女兒趙女「問事」。

趙女向陳女稱，我們家神明說妳被2個鬼跟了才不順，卡到陰要處理，並說可幫忙祭改，費用9萬6700元。陳女懷疑趙女能力，吳女說會再請吳姓夫婦到場。吳等人不久開壇為陳女祭改，收費10萬元。

吳妻事後對陳女說，陳女具三太子的靈，參加靈動班、人神統合課程，能量可提升為中壇元帥。吳再以神明指示，要陳女拜師成為心廟弟子，開宮辦事，拜師費為268萬元。陳女共開立13張支票後拜師，但未學會通靈察覺受騙，吳兌現38萬元，並把支票退還陳女。

基隆市調查站接獲陳女舉發後展開調查，2015年3月19日至「心廟工程隊」搜索，逮捕吳夫婦和吳女送辦。檢方偵結後起訴3人，接著又追訴趙女刑責，將她起訴。

法官指出，趙女利用陳女生活不順遂，難以理性思考及敬畏鬼神弱點，陷於錯誤而交付財物。祭改費用遠超出社會一般數百元或數千元合理範圍，欠缺社會正當性，認定趙女有不法意圖，據以判刑。

法官解析吳男等人詐欺手法，都是先以談話所得等訊息編寫籤讖，用模稜兩可話語解釋取得信任後，要對方參加「祭改」、「靈修」等活動，藉由群聚帶動、仿效、慫恿氛圍，讓新參與者不易獨立思考判斷，另將肢體舞動、情緒釋放等類似心理舒壓方式以包裝為「靈動」，最禦假借神明意旨詐欺取財。