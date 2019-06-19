酒駕剛出獄 模板工再犯撞死人處3年10月

2019-06-19 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



黃姓板模工人前年因公共危險案被判6月徒刑，去年2月剛出獄4個月，在自家喝酒後，騎機車前往南科工地途中，與王姓男子所騎機車發生碰撞，2人均送醫急救，王傷重不治，黃經抽血換算酒精濃度超標，台南地院今年初審理期間屢傳不到，經通緝後捕獲歸案，認黃駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，因而致人於死，處3年10月徒刑，可上訴。

判決指出，黃去年6月10日上午11時，在自宅喝酒後，11時15分騎機車，準備前往南科工地上工，行經善化區一路口處，疏於注意，與王所騎乘沿產業道路由北向南行駛至該路口，發生碰撞， 雙方人車均倒地，均送醫急救，王因頭部鈍傷、神經性休克不治。黃經抽血驗得酒精濃度超標，換算吐氣酒精濃度為每公升0.875毫克。

院方囑託台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，鑑定結果為王駕駛機車，轉彎車未讓直行車先行，為肇事原因；另黃酒精測定值超過標準，駕照註銷駕駛機車，無號誌路口，未注意車前狀況，未減速慢行，同為肇事原因。

黃在審理時坦承犯行。黃因公共危險案，經院方判處6月徒刑，前年6月1日確定，甫於去年2月縮刑期滿執行完畢，為累犯，加重期刑，且今年初法院審理中，他屢傳不到，1月發布通緝，3月始緝獲歸案。

台南地院合議庭審酌，黃有3次公共危險的紀錄，明知酒後駕車對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，仍在飲酒後，執意駕駛動力交通工具，已造成相當危險，並致被害人家屬痛失至親，犯罪所生的危險及

損害甚鉅。

且黃駕照業經吊銷，仍罔顧交通規範，於酒後駕駛動力交通工具，及斟酌被害人同為肇事原因等過失程度，認黃駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，因而致人於死，處3年10月徒刑，可上訴。

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