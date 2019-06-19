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酒駕剛出獄 模板工再犯撞死人處3年10月

2019-06-19 14:39聯合報 記者邵心杰╱即時報導

黃姓板模工人前年因公共危險案被判6月徒刑，去年2月剛出獄4個月，在自家喝酒後，騎機車前往南科工地途中，與王姓男子所騎機車發生碰撞，2人均送醫急救，王傷重不治，黃經抽血換算酒精濃度超標，台南地院今年初審理期間屢傳不到，經通緝後捕獲歸案，認黃駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，因而致人於死，處3年10月徒刑，可上訴。

判決指出，黃去年6月10日上午11時，在自宅喝酒後，11時15分騎機車，準備前往南科工地上工，行經善化區一路口處，疏於注意，與王所騎乘沿產業道路由北向南行駛至該路口，發生碰撞， 雙方人車均倒地，均送醫急救，王因頭部鈍傷、神經性休克不治。黃經抽血驗得酒精濃度超標，換算吐氣酒精濃度為每公升0.875毫克。

院方囑託台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，鑑定結果為王駕駛機車，轉彎車未讓直行車先行，為肇事原因；另黃酒精測定值超過標準，駕照註銷駕駛機車，無號誌路口，未注意車前狀況，未減速慢行，同為肇事原因。

黃在審理時坦承犯行。黃因公共危險案，經院方判處6月徒刑，前年6月1日確定，甫於去年2月縮刑期滿執行完畢，為累犯，加重期刑，且今年初法院審理中，他屢傳不到，1月發布通緝，3月始緝獲歸案。

台南地院合議庭審酌，黃有3次公共危險的紀錄，明知酒後駕車對一般往來的公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，仍在飲酒後，執意駕駛動力交通工具，已造成相當危險，並致被害人家屬痛失至親，犯罪所生的危險及

損害甚鉅。

且黃駕照業經吊銷，仍罔顧交通規範，於酒後駕駛動力交通工具，及斟酌被害人同為肇事原因等過失程度，認黃駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，因而致人於死，處3年10月徒刑，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院合議庭認黃駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，因而致人...
台南地院合議庭認黃駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，因而致人於死，處3年10月徒刑，可上訴。本報資料照
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駕照通緝南科
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