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拳獅犬衝出狂叫追車 騎士慘摔昏迷飼主慘了

2019-06-19 14:20聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄洪姓男子前年7月下班騎機車返家途中，一隻「拳獅犬」涉突然從路邊民宅竄出狂追，他一緊張連人帶車摔倒昏過去，導致肩頸併脊髓損傷等重傷，四肢機能嚴重減損，拳獅犬的鄭姓飼主雖否認養的狗闖禍，一審法官認定鄭沒栓好狗，依犯過失傷害致人重傷罪判6月徒刑，上訴後，高雄高分院駁回但宣告緩刑2年確定。

判決指出，鄭姓飼主2017年7月間養年齡1歲、重10公斤的拳獅犬，不料同月19日晚間6點多，鄭在楠梓區加昌路邊的自家門口替友人更換汽車燈泡，沒繫鍊條的拳獅犬原本在旁玩耍，卻突然衝出去追逐騎機車的洪姓男子，造成洪驚嚇而人車倒地。

鄭發覺拳師犬闖禍，當場向警方承認是他養的，被依過失重傷害罪嫌送辦起訴。不過鄭辯稱，拳獅犬是在機車後面追逐，機車不可能撞到狗，所以對方應該是自摔，並非拳獅犬害的。

洪姓騎士開庭證稱，「那隻狗是叫著追我，我一直轉頭看那狗，心裡很害怕，也對那隻狗喊『回去、回去』，也不知道要加速或煞車，整個車子就摔下去了」；鄭還指出，「最後有印象狗距離我，好像已要撲到我右邊這麼近」。

一審法官勘驗監視器，洪騎經鄭的家門口前，相當穩定，且拳師犬當時被發現左後膝有傷口，認定確實是狗衝出來，最後還發生撞擊，洪在此件車禍中沒有任何責任，批評鄭憑自己與犬隻平日相處互動情形，輕忽犬隻原始既有的追逐本能，卻沒有鍊管，未盡注意義務。

由於洪姓受害者肩頸併脊髓損傷等，已達四肢嚴重脊損，屬重傷害，法官考量鄭不認罪，依犯過失傷害致人重傷罪，判半年徒刑，得易科罰金18萬；全案上訴後，二審合議庭考量鄭沒前科，宣告緩刑2年，需做120小時義務勞務、法治教育3場。洪另提民事求償仍審理中。

洪姓男子前年下班騎車經過楠梓區加昌路，遭一隻拳獅犬追逐摔車重傷，鄭姓飼主二審遭判...
洪姓男子前年下班騎車經過楠梓區加昌路，遭一隻拳獅犬追逐摔車重傷，鄭姓飼主二審遭判刑半年，緩刑2年確定。圖為事發路段。圖／翻攝自GOOGLE MAP
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認養傷害罪車禍
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