環保稽查員遭暴力 嘉義縣議員要求查辦環保蟑螂

2019-06-19 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣環保局葉姓稽查員日前稽查大林鎮排水溝垃圾，遭簡姓屋主持鐵棍追打攻擊，造成葉男受傷，議員吳思蓉昨天質詢要求環保局長張根穆嚴辦； 議員林緗亭今天質詢又爆料，指「環保蟑螂」橫行農村， 一地三賣牟利，放火燒棄物，民眾擔心生命受威脅，不敢報案，張根穆說，檢警調環保成立聯合查察平台，查辦非法棄置廢棄物。

林緗亭說，農村出現環保蟑螂，利用人頭租地或廢棄廠房，放火燒廢棄物製造汙染，承租人落跑，讓出租地主或屋主善後，更惡劣是有環保蟑螂一地三賣，用人頭買地開挖掩埋廢棄物，再賣地給不知情民眾，環保人員只查到人頭，無法揪出幕後集團。

張根穆說，環保蟑螂行為屬非法棄置廢棄物，利用農地或廢棄廠房偷倒，追查承租人或司機只是人頭，為查辦環保蟑螂，檢方比照查辦老鼠辦案模式，成立檢警調環保聯合查察平台及line群組，對檢舉報案者保密，聯合查辦，揪出幕後環保蟑螂集團。

張根穆表示，日前針對環保稽查員遭暴力事件，拜會檢察長繆卓然，請檢方從嚴查辦，稍早偕同警方、大林鎮公所等相關代表，會勘稽查員遭暴力的排水溝，宣示公權力不容暴力挑戰，已報警將施暴屋主依妨害公務及傷害罪法辦。