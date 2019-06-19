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黃琪耍詐是為了「他」 法庭泣不成聲 庭後又遭拘

2019-06-19 13:19聯合報 記者王宏舜╱即時報導

替前總統陳水扁算塔羅牌、曾遭判刑入獄的黃照岡（黃琪），冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求晶華酒店等飯店給優惠，入住商務樓層標準房，台北地院依7個詐欺及詐欺未遂罪判他1年10月徒刑，另有1年得科罰金之刑。高等法院5月8日審判，黃開庭卻「叫不醒」，救護車送他至萬芳醫院。高院今續行審理，黃坐輪椅、裹著棉被現身，他說當初很愛周姓男友，「只是要他開心、讓他有面子」，不是想貪圖幾百塊。

黃琪在高院開庭期間多次告假，或身體不舒服，案子遲遲無法審結；他今天全身蓋著棉被進法庭，在場的人都瞪大了眼。審判長吳炳桂語重心長地勸黃，每次開庭都成為媒體的焦點，但法院是公開審理，越是想逃避，媒體越是想拍。吳說，這樣的案子開了數次庭，希望黃勇於面對，並稱讚律師郭上維相當認真，希望黃「相信律師、相信自己」。

黃琪聽聞，哭著說「我沒有病」，但家人都說他有病，還嫌他髒，他也不想待在家裡。他嗚咽當時很喜歡周姓男子，只是要讓他開心，在他身上花很多錢，他只是想要讓周有面子。

律師郭上維說，在一審時黃對事實部分多已認罪，但這樣的行為是否構成詐欺罪有疑義，法律提到刑法犯罪必須是侵害法益，因此要釐清侵害的是什麼法益？詐欺雖是財產犯罪，但本件的被害人沒有財產上的損失，黃琪的行為雖不被社會接受，但不能和「詐欺」畫上等號。

郭說，被控的案件中，其中一起黃琪並未假冒國泰千金，而是接電話的人自己認錯人而給予折扣，況且這7個犯行的「差價」是2萬元，卻被科以重罪，相較於其他判決，更讓人無法預測法院是如何施予審判，也違反比例原則。

郭上維說，黃琪和喜來登日前達成和解，寒舍集團也表示願意寬恕；但和晶華酒店間的230元爭議，至今未和解，郭表示會再努力。

高中肄業的黃照岡(26歲)，2008年時冒充塔羅牌老師，幫前總統陳水扁算命。2011年他冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑定讞。

2016年7月14日起，黃照岡假冒國泰集團成員蔡鎮宇千金蔡佳玲(Fendi Tsai)名義，打電話到晶華酒店、台北喜來登大飯店訂房，並要求給予優惠，與鍾姓友人省下升等房費與餐飲服務費數萬元。8月26日下午2點，他使用通訊軟體WhatsApp，如法炮製以 Fendi Tsai 名義與喜來登貴賓服務處員工聯絡訂房，因員工已發現黃照岡伎倆，才未得逞。高院定7月31日上午10點宣判。

黃琪央求法官能還他手機，並表示裡頭有許多他和周姓男子的珍貴回憶，但法官表示手機是扣押物，要等判決確定後才能決定如何處置。

黃另犯騙取凱基證券低價的期貨手續費、奧迪經銷商提供上百萬名車免費試駕1週，也涉佯藝人林青霞助理，向澎湖喜來登等3間飯店詐騙折扣，還用Apple Pay支付方式盜刷數萬元。因黃琪未到北院開庭，北院法警今在高院法庭外等候拘人，律師隨後推著坐輪椅、蓋棉被的黃琪轉赴北院報到，路人側目。

高等法院詐欺案甫開完庭，律師郭上維(中)即推著坐輪椅、蓋棉被的黃琪(右)轉赴台北...
高等法院詐欺案甫開完庭，律師郭上維(中)即推著坐輪椅、蓋棉被的黃琪(右)轉赴台北地院報到。記者王宏舜／攝影
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詐欺喜來登塔羅牌
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