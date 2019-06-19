公車離路邊2.4公尺就靠站 乘客下車撞成腦震盪

2019-06-19 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



公車司機靠站停車，車輪距路邊人行道還有2.4公尺，就讓乘客下車，乘客被後方機車騎士追撞，撞成腦震盪、膝蓋韌帶被撞斷，司機、騎士分別被控業務過失傷害、過失傷害罪；台北地院審理，今天判公車司機、機車騎士各有期徒刑5月、6月，得易科罰金。可上訴。

法官認為，依規定，公車靠站，車子的前、後輪距離路邊的寬度，不得逾1公尺，但公車司機「留」的寬度卻有2.4公尺，與乘客下車被追撞有因果關係，考量公車司機、肇事騎士注意義務的高低，對他們判處不同的刑。

檢察官指控，去年2月6日中午，林姓公車司機駕駛公車沿台北市中山區北安路由東往西行駛，行至植福宮站時，於公車輪胎與人行道路緣仍有2.4公尺的距離，即開啟車門，讓乘客下車，李姓乘客下車後，被後方王姓機車騎士追撞，造成頭部鈍傷、膝部挫傷，並撞成腦震盪、膝蓋韌帶也撞斷裂，李控告公車司機、機車騎士，檢方起訴。

法院開庭，公車司機、機車騎士認罪，由於他們在車禍發生後，都停留在現場等待員警處理，法官認為符合自首要件，並認為他們有悔悟之心，願意擔刑責，可減刑。