酒駕移送獲不起訴她反告所長 警政署派律師團挺基層

2019-06-19 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市陳小姐今年2月遭酒駕移送，本月地檢署判不起訴處分。陳女向本報投訴，當時已向警方解釋她有飲酒但未開車，卻遭移送，今地檢不起訴處分是還她公道，她向土牛所所長洪裕憲提起妨害自由、誣告等告訴；警政署署長陳家欽聞訊，昨指示「警察專屬律師團」協助洪所長訴訟諮詢，以行動相挺第一線基層。

陳小姐向本報投訴，今年2月2日晚間11時許，陳男開車載她返家，到住家門口因另輛車擋住車位，她原要協助駕駛移動另輛車，但因她有飲酒，加上看到警方巡邏經過，不敢開車。

陳小姐說，隨後警方停車開始盤查陳男，她想說沒她的事，先走進屋內休息，未料警方認定剛才她有駕車行為，對她施行酒測並測得0.42毫克；陳小姐強調，當下有向警方坦承她有飲酒，但沒有駕車移車的行為，卻遭警方依公共危險罪嫌移送。

本月中旬，台中地檢署判陳女公共危險案不起訴處分，陳女認為地檢是還給她一個公道，前天她到東勢警分局督察組對土牛所所長洪裕憲提妨害自由、誣告、違反逮捕、強制罪、意圖使人受刑事處分罪告訴。且陳女拒繳酒駕罰單，已向台中市交通事件裁決處提出申訴。

土牛所所長洪裕憲今表示，警方站在第一線依法執勤，不會無故對不認識的民眾進行追查，甚至酒測，全案已進入司法程序，靜候司法調查。

警政署署長陳家欽聞訊，昨指派6月10日剛成立的「警察專屬律師團」來土牛所協助員警相關訴訟資訊，以行動力挺第一線執勤員警，也成為法律諮詢的首例。