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公款失竊 空官生暗罵同期「他爛得就像坨屎」判罰5千元

2019-06-19 12:07聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

空軍官校101期班前年爆公款失竊案，校方為嚴守官校紀律，採取連坐罰、並著手調查，不少官校生都嘆「苦」，更常私下議論公款失竊案。其中，楊姓官校生素來與同班吳姓官校生有嫌隙，竟在教室內與同學暢談「為什麼不覺得是吳拿的」，更罵「他就仗著他爸上校」、「反正他爛得就像坨屎一樣」。吳姓官校生怒告妨害名譽，橋頭地方法院依公然侮辱罪判罰5千元，得易服勞役5日。

判決指出，空軍官校101期班服務組公共款項2萬元在前年5月間突然憑空消失，耳語在同學間流傳開，隨後輔導長在5月21日接獲一封簡訊「今天有聽到同學說錢不見，請輔導長查明」等語，官校長官才介入調查；公款失竊案成為官校生熱議焦點。

吳姓官校生指控，楊姓官校生趁他去上廁所時，與班上同學討論公款失竊案，一開始還故意以另名李姓同學名字作為代號，直說「他就仗著他爸上校」，但發現幾不起討論，才直接提到吳姓名，接著脫口而出「反正他爛得就像坨屎一樣，有什麼辦法，他就廢啊，垃圾啊」等辱罵字句，「同學都知道我父親是上校」，認為楊指罵言語嚴重貶損他的在校名譽。

楊姓官校生到案不否認曾罵上述辱罵言論，但矢口否認公然侮辱吳姓官校生。他辯稱，當時與5名同學一同討論期班經費失竊，指罵的對象是偷錢的人，並非針對吳姓官校生。

此外，楊姓官校生辯護律師也辯稱，班級經費失竊後，官校長官對同學調查，造成同學極大困擾，楊與同學私下討論，僅是意見發表、評論，屬於言論自由保障範圍，縱使談論過程中偶有情緒性發言，也不是針對吳姓官校生，並無故意妨害名譽。

空軍官校為一軍事學校，較一般大專院校更注重學生生活紀律、品格操守，倘若校內發生竊盜事件，校方可能加強掌控學生團體生活。在場林姓官校生就證稱，團體生活中公款掉了，長官為要提升紀律，團體會受連坐罰，生活會變苦，大家氣氛都變不好。

檢、審調查，楊姓官校生起初提到的李姓同學父親從事服務業，並非任上校職位，反而同班同學幾乎都知道吳姓官校生父親是「上校」，之後他也指名道姓罵吳「他爛得就像坨屎一樣」、「他就是個垃圾啊」等語，且事發現場在教室，教室內人數不少，上述謾罵性言論並非就事論事，而是以抽象、明顯帶有輕蔑意味言語，足以使吳姓官校生感到屈辱、難堪。

橋頭地方法院審理指出，楊姓官校生只因不滿同班同學平日做人處事態度，遇事不加以克制自己情緒，反而輕率在教室公共場合出言侮辱同學，影響吳姓官校生的團體生活。法官認定楊姓官校生犯公然侮辱，行為有所不當，判處罰金5千元，得易服勞役5日，可上訴。

空軍官校生辱罵同學「他就仗著他爸上校」、「反正他爛得就像坨屎一樣」，橋頭地方法院...
空軍官校生辱罵同學「他就仗著他爸上校」、「反正他爛得就像坨屎一樣」，橋頭地方法院依公然侮辱罪判罰5千元，得易服勞役。圖／報系資料照
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公然侮辱空軍妨害名譽
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