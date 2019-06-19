懷疑鄰居偷盆栽、還罵不要臉 女子被告誹謗兼求償

2019-06-19 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市陳姓女子和鄰局陳姓男子為了使用路旁土地起爭執，陳女發現屋外2盆蘭花不見了，對陳男說「不要臉」、「你偷我2盆蘭花」，陳男覺得受辱提告。陳女辯稱，因情緒激動才說那2句話，沒有侮辱對方的意思。地隆地院審結，依誹謗罪判陳女拘役10天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，陳女與陳男是暖暖區碇內街一處巷內分住1樓與樓上的鄰居，兩人因巷內路旁土地使用權產生爭議。陳女懷疑有人擅自取走她擺放的蘭花，前年4月9日下午在巷口以「你不要臉」辱罵陳男，並說「你偷我2盆蘭花」。

法官審理時，檢視陳男蒐證影片，內容為陳女與陳男在住家前空地對話，現場還有一名警員。陳男對警員說，陳女要他下樓，指他偷走蘭花。陳女則對警員說，她有講「你不要臉」沒錯，「你有需要這樣嗎？他說因為不要臉要告我。」陳男接著說，陳女還說他偷她的東西，也要告她公然侮辱。

法官認為，「不要臉」屬負面評價用語，對人謾罵這話自有輕蔑、嘲諷之意，並使被罵的人感到難堪與屈辱。陳女無陳男偷竊蘭花事證，對陳男說出「你偷我2盆蘭花」不實指摘，也足以損害告訴人名譽，屬誹謗無疑。

陳男另對陳女說「我種的花被你踩爛，你是以罵人、告人為快樂之本」等話，也涉公然侮辱罪、誹謗。法官指陳女當下自認權益受損發表個人看法，言詞可能過於激烈使陳男感到不快，但並非出於毫無依據的謾罵，主觀上並無侮辱、誹謗陳男之意，不構成犯罪。