影／移工虐殺吃狗肉遭輕判 王育敏：檢察官應上訴

相關新聞
誤燒何智輝貪汙證據有內鬼？ 北檢：6年前已查過2019-06-19 11:03
虐殺吃狗肉移工遭輕判 勞動部：雇主沒宣導可罰30萬2019-06-19 11:03
頭顱破裂倒臥血中 高雄男子疑輕生2019-06-19 10:27
「警察是有牌流氓」 醉漢辱警處拘役30日2019-06-19 10:05
國中生散布小女友裸照和自慰影片 轉傳同學也有事2019-06-19 10:04
「邊玩邊賺錢」旅遊傳銷踩紅線2019-06-19 00:12
安侯建業前所長 會計師與妻 涉內線判刑2019-06-19 00:23
大學畢業前的機車之旅…一場車禍 拖垮3個年輕人生2019-06-19 00:16
違反新聞自由？偵查不公開 媒體怕什麼？2019-06-19 10:59
男子超商代繳5千想投資 警攔阻才知「攏系假」2019-06-19 13:09
酒駕移送獲不起訴她反告所長 警政署派律師團挺基層2019-06-19 13:04
患重聽硬闖平交道 男欲撤銷處分法官駁回2019-06-19 11:41
酒駕男闖維安特勤區 又狠摔警官吃官司2019-06-19 11:01
台中市議員尤碧鈴樁腳涉賄選 台中地院判當選無效2019-06-19 10:09
騎車摔進坑 國賠649萬2019-06-18 23:56
誤輕判走私毒犯? 檢方指非常上訴恐不能判重2019-06-18 23:15
獨／黑心製米流竄市面 調查局大搜索2019-06-18 20:22
中廣兩頻道遭NCC收回 最高行廢棄發回更審2019-06-18 19:46
非法持有2把槍40顆子彈 供出來源獲判免刑2019-06-18 18:42
為網速優惠冒發公文 台北藥師公會控告中華電信員工2019-06-18 17:56
環宇全球吸下線繳會費 違反多層次傳銷遭起訴2019-06-18 17:39
入酒窖關冷氣毀700瓶紅白酒 酒商賠錢躲一場刑責2019-06-18 17:33
牙醫診所護理長1年侵占336萬 拿不出和解金得坐牢2019-06-18 17:28
噴槍女童父母首次法庭交鋒 女童父欲言又止說：很難過2019-06-18 17:27
黨產會追徵將破億 國民黨盼用美金公債抵銷2019-06-18 17:08
連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助2019-06-18 16:54
疑涉侵占基金會資金 北檢提訊孫道存2019-06-18 16:31
孫拿刀恐嚇奶奶不給錢一起死 遭法院判刑5月2019-06-18 16:12
釣客偷溜上台北港抽砂船垂釣 海巡隊函送裁處2019-06-18 15:40
被懷疑當賊 他在便利超商被店員打到骨折2019-06-18 15:01
大學生搭友人機車遭撞心智受損 雙親求償1800多萬2019-06-18 15:01
8旬翁佛堂砍殺7旬妻 悲劇反成感情修好原因2019-06-18 14:59
丈夫呵護對岸小三 髮妻心傷提告檢方起訴2019-06-18 14:23
香港理財經紀人替你操盤？ 300萬元退休金差點飛了2019-06-18 13:22
屏縣藍前議員集體收回扣 更二審最重判6年10月2019-06-18 13:20
遠東航空掏空案纏訟11年 樓文豪判2年2019-06-18 12:32
前里長想買票被錄音 法官判無罪2019-06-18 11:58
炮烙竹聯會長報擦撞之仇 殘殺駭人高院重判18年2019-06-18 11:30
上尉訓練官詐公款9萬 自首記2大過2過獲免關2019-06-18 11:23
熱門文章
傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」2019-06-19 09:56
雨傘節躲土裡 農夫翻土不慎絞殺險被訴2019-06-18 16:13
「外穿馬甲」超惹火 竟然還有這三大功用2019-06-18 16:33
台中市議員尤碧鈴樁腳涉賄選 台中地院判當選無效2019-06-19 10:09
香港理財經紀人替你操盤？ 300萬元退休金差點飛了2019-06-18 13:22
「XX慢死了」阿嬤結帳找會員卡遭嗆 魁梧孫出聲秒閉嘴2019-06-18 19:18
2瓶礦泉水1000元？ 日客被知名餐廳當「盤子」狠削2019-06-19 10:55
桃園人質挾持案冒險談判 2小隊長確定破格升職2019-06-18 20:34
炒菜炒到發爐 新莊嬤救火反被燒傷送醫急救2019-06-18 19:16
獨／黑心製米流竄市面 調查局大搜索2019-06-18 20:22
刑警24小時坐辦公室要配槍 基層反彈嫌犯奪槍誰負責2019-06-18 17:59
影／3車追撞 大貨車翻覆垃圾灑滿地台9線回堵2019-06-18 17:11
「和妳最好的也害妳最深」 瑪莎媽勸阿翔應反省一下2019-06-18 16:01
「邊玩邊賺錢」旅遊傳銷踩紅線2019-06-19 00:12
林右昌「噹」治安 市警局深夜出擊「棒打出頭鳥」2019-06-18 20:53
澎湖女教師低頭撿藥袋翻車 好在命大脫困2019-06-18 23:28
遭控性侵女同學 男大生反駁保險套還是她給的2019-06-18 21:04
釣客偷溜上台北港抽砂船垂釣 海巡隊函送裁處2019-06-18 15:40
影／慟！江明學自縊 親友到場指認2019-06-18 16:30
安侯建業前所長 會計師與妻 涉內線判刑2019-06-19 00:23
大學畢業前的機車之旅…一場車禍 拖垮3個年輕人生2019-06-19 00:16
曳引車司機檢查輪胎突然爆炸 送醫命危2019-06-18 21:05
台中汽車修配廠暗夜大火 燒毀7車無人傷亡2019-06-19 11:02
檳榔攤暗夜遇搶 警方近12小時逮捕涉案男2019-06-18 16:07
國中生散布小女友裸照和自慰影片 轉傳同學也有事2019-06-19 10:04
影／噴槍女童父一問三不知 兒權會理事長飆罵誇張2019-06-18 18:27
屏縣藍前議員集體收回扣 更二審最重判6年10月2019-06-18 13:20
疑涉侵占基金會資金 北檢提訊孫道存2019-06-18 16:31
刪不雅照換嘿咻？ 論壇管理員遭控性侵2019-06-18 18:12
星二代縱火涉公共危險 法院重判1年1月2019-06-18 13:19
中廣兩頻道遭NCC收回 最高行廢棄發回更審2019-06-18 19:46
入酒窖關冷氣毀700瓶紅白酒 酒商賠錢躲一場刑責2019-06-18 17:33
被懷疑當賊 他在便利超商被店員打到骨折2019-06-18 15:01
無人機偵蒐 高雄艦趕走陸船2019-06-19 00:19
連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助2019-06-18 16:54
影／「佩、珮」正妹女警穿恐龍裝直播 破三千人次觀看2019-06-19 09:07
台南模範警遭射殺致死原因曝光 初判彈頭遺留腹腔失血過多亡2019-06-18 15:56
誤輕判走私毒犯? 檢方指非常上訴恐不能判重2019-06-18 23:15
噴槍女童父母首次法庭交鋒 女童父欲言又止說：很難過2019-06-18 17:27
印尼老華僑來台探親落單 警千辛萬苦助尋親團聚2019-06-18 15:00
留言