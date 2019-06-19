愛不到就殺死她！街友砍死性工作者要關12年半

2019-06-19 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子陳進福因被從事性交易的越南籍黃姓女子拒絕、持棍棒驅趕，一氣之下持水果刀在艋舺公園猛刺黃女4刀，導致黃女傷重送醫不治。一、二審依殺人罪判刑12年6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳進福平時無業，常在艋舺公園出沒，而他曾和黃女性交易但積欠費用，黃女因此不願意和他繼續來往。雙方去年6月29日晚間7時許在公園旁噴水池巧遇，黃女因他妨礙攬客不堪其擾，持棍棒驅逐逼退。

陳進福心生怨懟，持長近10公分的水果刀朝黃女的胸部和腹部猛刺，黃女不斷後退倒地，他仍持續朝黃女刺殺，導致黃女身中4刀，其中致命傷深達6.5公分，黃女傷重送醫仍不治。

陳進福犯後見黃女倒地不起，毫無動靜，立即棄刀逃逸，最後被警方逮補。他向警方供稱，兩人是朋友關係，已認識二年多，想要追她，兩人曾發生口角，讓他心生不滿，昨晚再度在艋舺公園碰面，黃女先動手打他，他被激怒才會拿刀捅黃女。