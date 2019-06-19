誤燒何智輝貪汙證據有內鬼？北檢：6年前查過

2019-06-19 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



國民黨前立委何智輝涉及銅鑼弊案，2016年12月被判刑13年定讞，逃亡遭通緝，週刊報導，何智輝的貪汙犯罪證據包括帳冊、監聽資料，2013年被台北地檢署送到焚化廠燒毀；台北地檢署今天表示，2013年已分案調查，但查無「內鬼」結案，未來將再檢討贓、證物處理流程。

台北地檢署說，2013年「何案」證物誤遭銷燬，當年已分「102年度他字第10975號」案調查，查無所謂「裡應外合的內鬼」簽結；據調查，確認為委託辦理物品銷燬的廠商錦松公司員工，於2013年11月20日到贓物庫搬運待銷燬物時，誤認待清點的贓證物為燬贓證物，將贓證載運、銷燬。

台北地檢署表示，分案調查沒有人員涉及刑責簽結結案後，2014年已行政懲處相關人員，並採取改善措施，包括「重新檢討扣押物銷燬流程」、「於贓物庫1樓庫房劃訂待銷燬區」、「各股集中放置」。

檢方說，此後，於辦理銷燬當日，嚴禁贓物庫以外的人員入庫，並以「一股一案」方式將贓證物點出庫房，再由監銷人員在庫房外確認、清點後，才能由委託廠商將待銷燬物品搬運上車，以避免類似情形再次發生。

今天出刊鏡週刊報導，誤銷燬贓物事發前，高等法院將「何案」卷證轉送台北地檢署，待其執行相關後續程序，轉送的卷證包含所有犯罪證物等正本，理應入庫保存，不過，高院人員將卷證送往台北市文山區的贓證物庫時，清點證據清冊卻比原始實際證物數目少。

週刊報導，台北地檢署當場拒絕簽收，要求將證物備齊再送，但因承辦人員不想多跑一趟，拜託北檢暫時保管，遺漏部分日後再補，北檢最後答應暫為保管，等到補足後一併簽收，但因為未正式點交，北檢即將全案的證據任意放在贓證物庫的大廳地板上。

報導還說，隔天，台北地檢署適逢安排銷毀贓物，載運工人也把大廳地板上的「何案」證物搬上車，運往木柵焚化廠銷毀，檢方調閱監視器發現過程，已無法挽救。