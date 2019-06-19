虐殺吃狗肉移工遭輕判 勞動部：雇主沒宣導可罰30萬

2019-06-19 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



2018年10月發生豐原狗肉案，但卻輕判拘役30至40天、罰金2至3萬元，遠低動保法修正後的求刑標準。國民黨立委王育敏偕同動保團體舉行記者會，要求政府機關嚴懲，落實動保修法內容。勞動部表示，已廢止遭起訴移工的聘僱許可，並提醒沒有宣導動保法的雇主，最高可罰30萬罰緩，並廢止聘僱資格。

勞動部動力發展署專委楊明傳表示，處理移工違反動保法相關事件，只要經過檢察官提起公訴，就會廢止該移工的聘僱許可，並限定他出境。針對雇主或是仲介的責任，若他們沒有宣導，可處以最高30萬罰鍰，並廢止聘僱資格。

王育敏指出， 2017年4月三讀通過她所提案的動物保護法修正案，針對購買、食用或持有狗、貓或含有其成分食品者，可處5至25 萬元以下罰鍰；而宰殺或故意傷害動物者，最高則可處以2年以下有期徒刑或拘役。但王育敏檢視修法前後的虐待殺害犬隻判決，平均刑責落在拘役50日至3個月有期徒刑之間。

而最新的豐原狗肉案，除食用狗肉外，亦同時發生虐殺的罪行，台中地院卻輕判。王育敏感嘆，如果我們法再怎麼修，到了法院還是輕判，「那我們有修法跟沒修法不都是一樣的嗎？」

因此，王育敏提出三訴求，第一，要求司法院於現行之「量刑資訊系統」、「量刑趨勢建議系統」中，納入違反動保法之判決，供法官於具體個案量刑時參酌；第二，要求司法院將成立的「量刑委員會」中納入違反動保法的量刑準則，令承審法官正視動保法加重刑責之初衷；第三 ，要求農委會應與動保團體合作，持續對外籍移工加強法令宣導。勞動部若發現有移工觸犯相關法令，應依就業服務法第 73 條規定，廢止外籍移工之聘僱許可，並要求外籍人士限期出境。

動保律師顏紘頤說明，過去動物被虐殺都是以毀損罪處理，可是牠不是一樣物品，是一個生命的位階，所以動保法所修正加重第25條的最高刑度，從1年提升到2年。法官在量刑時，應該要考慮到是否有殘忍虐殺的行為，不過從這次法院的判決發現，大部分案件的量刑卻沒有跟著加重，顯然違反修法意旨。

「當他們的口腹之慾起來的時候，沒有任何人可以阻止他們。」世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸表示，近幾年一直有動保團体表達對移工吃狗肉問題的不滿，豐原移工狗肉案卻是首例判決，意謂著非法宰殺食用犬隻，不容易破案和移送法辦，所以希望豐原狗肉案必須有適切量刑，以遏止移工的後續犯案。