頭顱破裂倒臥血中 高雄男子疑輕生

2019-06-19 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市苓雅區仁義街今凌晨傳出命案，附近住戶約4點30分時，見到窗外路上有男子倒臥路上，就近查看時發現他以頭顱破裂倒臥血泊。記者邱奕能／攝影 分享 facebook

高雄市苓雅區仁義街今凌晨傳出命案，附近住戶約4點30分時，見到窗外路上有男子倒臥路上，就近查看時發現他以頭顱破裂倒臥血泊中。警方據報到場釐清案情，發現男子應是一旁1棟12層大樓的黃姓住戶，現場留有遺書，研判應是從樓頂一躍而下。

警消獲報到場時，確認黃男已死亡，立即圍起封鎖線，且在黃男身上找到一封遺書，經警方訪查家屬，並報請檢察官相驗釐清死因，初步研判是輕生。

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