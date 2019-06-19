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頭顱破裂倒臥血中 高雄男子疑輕生

2019-06-19 10:27聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市苓雅區仁義街今凌晨傳出命案，附近住戶約4點30分時，見到窗外路上有男子倒臥...
高雄市苓雅區仁義街今凌晨傳出命案，附近住戶約4點30分時，見到窗外路上有男子倒臥路上，就近查看時發現他以頭顱破裂倒臥血泊。記者邱奕能／攝影
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高雄市苓雅區仁義街今凌晨傳出命案，附近住戶約4點30分時，見到窗外路上有男子倒臥路上，就近查看時發現他以頭顱破裂倒臥血泊中。警方據報到場釐清案情，發現男子應是一旁1棟12層大樓的黃姓住戶，現場留有遺書，研判應是從樓頂一躍而下。

警消獲報到場時，確認黃男已死亡，立即圍起封鎖線，且在黃男身上找到一封遺書，經警方訪查家屬，並報請檢察官相驗釐清死因，初步研判是輕生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

命案檢察官高雄市
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