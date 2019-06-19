台中市議員尤碧玲樁腳涉賄選 台中地院判當選無效

2019-06-19 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



尤碧鈴是台中市第三屆第二選區市議員當選人，但她被對手王立任指控，她的蔡姓樁腳在去年9月中旬，涉嫌以每票500元的對價關係，向選民買票，已經台中地檢提起公訴，並經聲押禁見獲准，選民也都承認有拿到買票款項，因此依法提出當選無效之訴，台中地院審理後，認定蔡是替尤買票，且買票賄款來自尤的丈夫，認定是有組織系統的賄選行為，判尤當選無效。

判決書指出，雖然蔡姓樁腳在案件審理時，否認自己有賄選情事，也否認是尤的樁腳，但依現今選舉戰況之常情，只由候選人以一己之力搏選戰者，十分少見，各候選人通常為統籌選戰的進行，在登記參選後，都會成立競選總部，動員親朋好友組成競選團隊，分別助選，以贏得選舉，是否採取賄選手段，與候選人政治前途息息相關，根據一般經驗，應只有候選人能對選情做評估，並做最後的決定。尤碧玲表示，她目前還沒有看到判決書，如果判「當選無效」一定會上訴！「總是要還我清白啊！」

合議庭指出，蔡姓樁腳的賄款是尤的丈夫所交付，若蔡沒有與尤熟識，且有行賄的謀議，實在沒有冒著面對刑責的風險，自掏腰包為尤行賄之理，且蔡從頭到尾都沒有指稱尤有參與行賄，當然就沒有故意誣陷尤賄選的理由。