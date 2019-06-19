「警察是有牌流氓」 醉漢辱警處拘役30日

2019-06-19 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市53歲林姓男子3月15日深夜喝醉酒，與鄰居因貓咪飼養問題大吵大鬧，麻豆警分局官田分駐所員警據報趕往現場處理，他仍不斷喧譁，甚至「林北X你娘..抓去關」等語辱罵員警，員警為預防危害發生帶返分駐所管束，他變本加厲辱罵「警察是有牌流氓」而被送辦，台南地院認林犯侮辱公務員罪，處拘役30日，可上訴。

林酒醒後坦承犯行，自知酒後失態，也發覺自己飲酒過度已影響其生活，自行前往嘉南療養院進行酒精依賴的門診治療，希望能改掉飲酒過量的惡習。

判決指出，林與鄰居因貓咪飼養問題，平日即搞得不愉快，未料，林當晚飲酒後發酒瘋情緒失控，再度對鄰居起口角，官田分駐所員警獲報前往處理。員警好言相勸，林仍不斷大聲喧譁，拒絕配合，當場以「你現在在給林北比三小」、「林北X你娘..抓去關」等台語辱罵員警。

員警見他已酒醉且不聽勸阻，為預防危害發生，將他帶返分駐所實施管束，林在所內心有不滿又對在場員警辱罵「警察是有牌流氓」等語，當場侮辱執行職務的公務員，警方依妨害公務罪嫌移送法辦。