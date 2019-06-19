國中生散布小女友裸照和自慰影片 轉傳同學也有事

2019-06-19 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



示意圖／ingimage 分享 facebook 一名14歲國中男學生3年前不滿同年紀的女友提分手，將女友的裸照和自慰影片傳給多名同學；其中一名男同學收到裸照和影片後，再散布給其他人，更在校車上公開播送。少女、少女母親不滿提告向男友、男同學求償，台北地方法院判男友及父母應賠償少女和母親54萬元、男同學和父母應賠償16萬5000元，可上訴。

少女及母親主張，她和男友2016年間曾經交往，在校車後方口交、猥褻；交往期間互傳裸照，也應男友要求傳露胸部、下體的照片和自慰影片，但男友隔年拒絕分手，先傳訊息「妳就回家看網路上有沒有妳的照片」、「你敢鬧大我保證全部傳出去」、「傳得到處都是上新聞沒差」等語，恐嚇要散布裸照和影片；男友事後也確實將裸照和自慰影片傳給多名同學。

另外，其中一名同班的男同學收到男友在群組傳的裸照後，再傳給多名同學觀看，而男同學得知男友有將自慰影片傳給其他同學，竟趁上社團課時拿同學的手機，將影片轉傳給自己，最後再轉傳給其他人，甚至暑期輔導放學後在校車上，公開播送自慰影片給其他同學看，導致少女身心受創。少女及母親向法院提告，向男友和父母求償120萬、向男同學和父母求償30萬元。

男友和父母抗辯，否認在校車上兩人有口交，是少女主動撫摸、用嘴巴碰觸男友的性器官；一開始也是少女自拍私密處照片和影片傳給男友，以換取男友的裸照，作為交往期間培養感情的基礎。兩人是兩情相悅，且少女在交往期間仍和其他男生過從甚密、有曖昧舉動，男友因此情感受創，因此急於挽回少女才有過激或不當言詞，對方要求鉅額賠償令人無法接受；少女在得知裸照和影片外流後，雙方感情仍融洽，還互相送禮物，顯示少女並沒有精神上的痛苦，請求法官駁回訴訟。

男同學和父母則稱，影片並沒有拍到少女的臉部，故沒有侵害少女的名譽權；男同學案發時14歲，對於性產生好奇且懵懂，轉傳裸照和影片給同學看後，他和少女的互動並沒有改變，難以認定有惡意侵害少女的權利。

法院審理後，考量三方經濟及家庭狀況，判男友及父母應賠償少女和母親54萬元、男同學和父母應賠償少女和母親16萬5000元，仍可上訴。