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「邊玩邊賺錢」旅遊傳銷踩紅線

2019-06-19 00:12聯合報 記者賴佩璇／台北報導

北檢起訴環宇全球公司及兩位前後任負責人。 圖／聯合報系資料照片
北檢起訴環宇全球公司及兩位前後任負責人。 圖／聯合報系資料照片
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知名旅遊傳銷公司「WorldVentures（ＷＶ）」環宇全球公司在台灣市場，打出帥哥辣妹牌並標榜繳會費即可以超低價出國玩、賺獎金。台北地檢署查出，環宇全球主要收入是吸下線繳會費，昨依違反多層次傳銷管理法，起訴環宇全球公司及兩位前後任負責人。

「WorldVentures」二○一五年五月於台灣成立分公司，吸引會員加入。當時該公司強調，與其他直銷公司最大的不同點在於產品為「娛樂活動」，舉凡品酒會、餐廳美食、音樂會、ＳＰＡ等室內活動，到登山、露營、潛水、自行車等戶外活動等，都是會員能享用的服務型產品。

據了解，加入基本會員需要繳八千八百元入會費，每月還要繳二千元月費。不過，ＷＶ向公平交易委員會報備多層次傳銷，又向觀光局申請旅行業執照，但被以「傳銷事業非旅行業」為由，廢止該公司成立旅行社，並明令旅遊業者不得與傳銷業者合作經營。

旅行商業同業公會認為ＷＶ在台以「邊玩邊賺錢」為口號，持續販售旅遊行程、招攬下線，向公平會提出檢舉。去年六月廿七日，公平會決議，ＷＶ違反多層次傳銷管理法多項規定，裁處三百六十萬元，並移送北檢偵辦。

ＷＶ辯稱，公司是合法登記且向公平會報備的多層次傳銷公司，是中華民國多層次傳銷商業同業公會、財團法人多層次傳銷保護基金會會員，依法繳交保護基金與年費，不是非法經營。

檢方認為，ＷＶ從二○一五年五月至去年五月卅一日止，在台灣共有一千三百多名會員，法令限制傳銷業不應結合旅遊業，事後該公司雖改變服務策略，但主要收入來源為會員會費，已違反多層次傳銷管理法規定，昨起訴公司及兩位前後任負責人。

旅行社檢察官
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