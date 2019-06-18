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誤輕判走私毒犯? 檢方指非常上訴恐不能判重

2019-06-18 23:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

監察院調查認為高雄地院前年審理走私四級毒品案，將總重782公斤的毒品誤認僅419公克，顯有疏失，檢察總長江惠民也針對其中被告楊政錦判刑4年定讞部分，提出非常上訴。不過有資深檢察官認為，即使判決有違背法令之處，依刑事訴訟法規定，改判也不能比原先刑期還重，無意外應不會超過4年徒刑。

本案為檢警、海巡前年3月破獲販毒集團以「新進滿貳號」涉從中國大陸走私四級毒品，楊政錦被依犯運輸第四級毒品罪判4年，未上訴定讞，不過另名被告張慶龍，一審判5年10月，張提上訴後，二審便以原審將45包、純質淨重782公斤，誤認為「419.28公克、純質淨重301.62公克」，判決有重大違誤，也不適用「不利益變更禁止原則」，改重判11年，且經最高法院駁回定讞。

原已判4年定讞的楊政錦，現遭檢察總長江惠民提非常上訴；但一名資深檢察官認為，若依刑事訴訟法規定，若原判決違背法令，應將違背的部分撤銷，「但不得諭知較重於原確定判決之刑」，也就是說，縱使認定一審確實誤把782公斤為419公克，也只能詳述相關違誤的理由，不能改判比原本4年徒刑更重。

雄院去年5月13日曾發新聞稿解釋，只是判決書「誤載」沒有「誤判」，也沒有影響實際量刑，且楊政錦屬負責聯繫、接貨，屬較主導地位，考量楊認罪可減刑，從原本最低刑期5年的一半、即2年半開始量刑，才處4年徒刑；張慶龍負責出船並聽命楊，屬次要地位，但沒認罪不適用減刑，判5年10月。

另有資深緝毒專責檢察官透露，一審在量刑上沒有違法，而實務上，運輸四級毒品判4或5年徒刑，相較其他案件也不算最輕。

檢警、海巡前年3月破獲販毒集團以「新進滿貳號」涉從中國大陸走私四級毒品。記者林伯...
檢警、海巡前年3月破獲販毒集團以「新進滿貳號」涉從中國大陸走私四級毒品。記者林伯驊／翻攝
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