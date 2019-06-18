中廣兩頻道遭NCC收回 最高行撤銷發回更審

2019-06-18 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影 分享 facebook 國家通訊傳播委員會（NCC）2016年6月通過中廣配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加負擔及保留廢止權附款，要求中廣在NCC通知繳回頻率時，應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。中廣不服提告，一審認為附款侵害訴訟權，屬裁量濫用，但最高行政法院認為原審判決理由不備，今撤銷原判決，發回更審。

NCC於2016年核准通過客家委員會及原住民族文化事業基金會籌設廣播事業頻率指配申請案，核配現有中廣寶島網及音樂網頻率給客委會及原文會使用，並要求中廣在2016年3月1日起停止使用，繳回兩網頻率。

中廣不服換照附款，2016年7月27日提起訴願，並在11月28日聲請停止執行附款。接著，NCC在2016年12月5日通過客家委員會及原住民族文化事業基金會所申請的全區性廣播電台，並收回現有中廣寶島網、音樂網頻率，中廣應在2016年3月1日起停用該頻率。

中廣對原處分不服，提告撤銷。台北高等行政法院認為附款剝奪中廣補償請求權，侵害憲法保障之訴訟權，屬裁量權濫用，去年5月22日撤銷原處分關於核配音樂網、寶島網使用頻率部分及附款部分，且2015年12月30日的換照申請案，應依本判決法律見解作成決定。

案經上訴，最高行政法院認為，附款部分，一審判決理由並無違誤，但就NCC在廣播執照換發申請裁量權部分，判決理由不備、調查不足，今撤銷原判決，發回北高行更審。