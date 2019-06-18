為網速優惠冒發公文 台北藥師公會控告中華電信員工

2019-06-18 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市藥師公會指控，有中華電信員工涉嫌偽造公會公文，冒充公會名義製發假公文，持至各藥局推銷「即時查詢病患就醫資訊系統」網路資費優惠方案。雙方和解破局，北市藥師公會今赴台北地檢署按鈴控告中華電信該名員工涉偽造文書罪嫌。

台北市藥師公會理事長黃金舜表示，有南港區會員在4月29日反應，有中華電信業務部經理拿著公會公文，要求藥局參加提高網速的優惠專案，公會立即調查，發現發文字號根本不存在，立即通知中華電信，豈料5月8日又有信義區會員看到同份偽造的公文。

黃金舜指出，原本經健保署與中華電信洽談，藥局裝設「即時查詢病患就醫資訊系統」，自付月租費400多元。中華電信業務員疑似為爭取客戶，希望藥局把網速從6M/2M升級到16M/3M，月租費變成1600多元，從公會網站下載理事長用印、公會LOGO商標，製造假公文作為招商之用。

藥師公會認為，假公文很容易讓會員或其他外人認為真實，因此公會趕緊與中華電信協商，但中華電電信提出的「道歉」文件沒誠意，還要求公會簽定保密協議，因此雙方協調破局，今按鈴提告。