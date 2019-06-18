環宇全球吸下線繳會費 違反多層次傳銷遭起訴

2019-06-18 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



知名旅遊傳銷公司「WorldVentures（WV）」環宇全球公司，2015年5月間進入台灣市場，主打帥哥辣妹牌並標榜繳會費可用超低價出國玩、賺獎金。台北地檢署查出，環宇全球主要收入並非活動產品，而是吸下線、繳會費，今依違反多層次傳銷管理法，起訴環宇全球公司及JONATHON、EDWARD兩位前後任負責人。

「WorldVentures」2015年5月於台灣成立分公司，快速吸引會員加入。當時該公司強調，與其他直銷公司最大的不同點在於產品為「娛樂活動」，舉凡品酒會、餐廳美食、音樂會、SPA等室內活動，到登山、露營、潛水、自行車等戶外活動等都是會員能享用的服務型產品。

據了解，加入基本會員需要繳8800元入會費，每月還要繳2000元月費。不過，WV向公平交易委員會報備多層次傳銷，又向觀光局申請旅行業執照，遭以「傳銷事業非旅行業」廢止該公司成立旅行社，並明令旅遊業者不得與傳銷業者合作經營。

旅行商業同業公會認為WV在台以「邊玩邊賺錢」為口號，持續販售旅遊行程、招攬下線，向公平交易委員會提出檢舉。去年6月27日，公平會決議，WV違反多層次傳銷管理法多項規定，裁處360萬元，並移送北檢偵辦。

WV辯稱，公司是合法登記且向公平會報備的多層次傳銷公司，是中華民國多層次傳銷商業同業公會、財團法人多層次傳銷保護基金會會員，依法繳交保護基金與年費，不是非法經營。

檢方認為，WV從2015年5月至去年5月31日止，在台灣共有1300多名會員，法令限制傳銷業無法結合旅遊業，雖事後公司有改變服務策略，但主要收入來源為會費，已違反多層次傳銷管理法第18條規定，今依法起訴。