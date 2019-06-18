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入酒窖關冷氣毀700瓶紅白酒 酒商賠錢躲一場刑責

2019-06-18 17:33聯合報 記者王聖藜╱即時報導

楊姓酒商向呂姓客戶借錢，欠債355萬元，把有酒窖的店面頂讓給呂，但雙方為錢口角，楊被控撬開鐵門把店內酒窖冷氣機關掉，造成700瓶高級香檳酒、紅、白酒變質，呂提告毀損，楊被起訴，審理中，楊與呂和解，呂撤告，台北地院日前判決本案公訴不受理。

檢方指控，楊姓酒商承租店面經營買賣酒類事業，他熟稔香檳酒、紅酒及白酒等酒類如何保藏及商業價值，呂姓客戶常向楊買酒，成為VIP客戶。

楊振遠2016年3月起，陸續向呂借款40萬元、60萬、70萬元，同年6月27日欠款355萬元，其後，楊因財務周轉問題，將店面連同店內2個酒窖、設備及高級酒類頂讓給呂，並辦理更換租賃合約事宜。

依檢方起訴，呂承接店面後，將高級香檳酒、紅酒及白酒搬入酒窖內，以低溫約攝氏10餘度保藏，但因積欠債務問題，呂、楊常口角，爭執不休，2016年9月9日，楊趁呂不在，用鑰匙開啟鐵捲門，以手動方式關閉店內總電源箱控制酒窖的冷氣電源開關，並更換大門遙控鎖，阻止呂進入。

之後，楊任由酒窖升溫、於9月盛夏白天室內溫度可能高達攝氏30餘度的情況發生，造成酒窖內酒類因高溫而風味變質、損壞，商業價值嚴重被減損，呂因而控告楊毀損。

檢察官偵查，委請法國農業部（OCC）認證的香檳騎士飲酒鑑定，確認酒損壞不堪使用，依毀損罪起訴楊，法院開庭，安排調解，雙方和解，台北地院判決書指出，楊與呂成立和解並履行和解條件，經呂撤回告訴，判決本案不受理。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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