噴槍女童父母首次法庭交鋒 女童父欲言又止說：很難過

2019-06-18 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄今年1月20日發生一起噴槍奪命疑案，3歲鄧姓女童疑遭灌入空氣至體內奪命，女童父親鄺姓男子遭檢方依過失致死罪嫌起訴。橋頭地方法院今召開準備庭，鄺男開口第一句話就是「我很難過」，審理過程中卻對法官提問案發細節直說「不清楚」，惹得女童母親鄧女當庭潸然淚下泣訴「加害人是現場唯一證人時，證詞可以採信嗎」，將備妥新事證繼續為孩子努力。

鄺男今當庭欲言又止吐露第一句話就是「我很難過」，供稱當天原本是要帶女童至橋頭糖廠玩沙，但途中女童打翻放置在排擋區、裝有煙蒂的杯子，煙灰、垃圾散落駕駛座周遭，才會前往加油站洗車，並在自助整理區以濕抹布擦去煙灰等穢物，再持空氣噴槍清理清不到的角落，又利用噴槍噴除洗車後殘留車門外框的水珠，沒想到發生意外，隨後將女童送醫。

法官再追問鄺男為何將女童送醫後，就逕自離開醫院、消失數小時之久，想了解鄺男行蹤。鄺男回應，案發後他先去一心路上便利超商向客戶拿錢，又返回左營文學路，當面交代女童送醫事宜，委請前妻代為聯繫老父母，隨後就趕至派出所。

鄺男辯護律師代為發言，稱沒有一個父親會害自己女兒，事發後他也很配合調查，並負責全數喪葬費用，請求法官再給一次機會。

聽聞鄺男供詞，女童生母鄧女泣不成聲，直說鄺男發現女兒有異狀後，卻拖了將近1分鐘才去榮總，「身為一個父親，會不會太冷酷」，甚至指出，加害人是現場唯一證人，懷疑其證詞是否可信。鄧女委任律師也表示，鄺男供詞與事發經過之間有諸多矛盾，也與監視器畫面有所出入。

橋頭地檢署月前偵結指出，從現場監視器畫面、噴槍握把採集DNA，檢察官再比對噴槍握把距離及女童手指長短，認定女童有能力、並曾自行碰觸噴槍，朝身體、頭部、口中噴氣，且查無無積極證據證明鄺男將噴槍放入女童嘴部，依過失致死罪嫌起訴鄺男。