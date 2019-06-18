黨產會追徵將破億 國民黨盼用美金公債抵銷

2019-06-18 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產，追徵8.6億餘元，國民黨拒繳並提告撤銷行政處分。台北高等行政法院今下午開庭，國民黨委任律師張少騰說，年底前追徵恐會破億元，雖兩岸人民關係條例規定，統一前不處理公債，但當時立法者沒想到國民黨會受高額追債，應容許以美金公債抵銷。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院民國43年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋的基地產權，並於民國46年至50年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續於民國46年至61年間及76年，以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服原處分，向法院聲請停止執行處分及提起撤銷訴訟、債務人異議之訴。停止執行部分，經最高行政法院權衡公、私益後，認為停止執行對公益影響有限，而政黨受到無法存續威脅比較嚴重，裁准確定。

本案訴訟今下午開庭。黨產會指出，經查相關資料，中廣也主張依國防最高委員會227次決議以取得房屋所有權，但台灣省政府三度回函稱效力範圍不包括基地，兩件都是227次，應同見解。

張少騰認為，中廣轉帳撥用案與本案原因不同，不應類比，「討論事情應有全貌，才能接著討論是否違反當時法令，不能僅聽片面之詞。」

法官吳坤芳表示，自己曾上國史館網站搜索相關資料，前3筆文件在總統府後方長沙街館區，已經抽空前往閱覽，但第4筆在新店館區，抽不出時間前往，請兩造律師可否提供此筆資料。

此外，國民黨也針對行政執行署強制執行聲明異議，經法務部駁回再議後，提起行政訴訟。張少騰另有準備美金公債相關資料，稱目前國民黨被追徵27億元，後天中廣帝寶案將舉行聽證會，作出處分後恐會追徵80幾億元，只要過去政府資產流動到國民黨，都要追徵的話，至今年底應會破億。

他說，「雖兩岸人民關係條例規定，統一前不處理公債，但當時立法者沒想到國民黨會受高額追債，應容許以美金公債抵銷。」

國民黨欲拿美金公債供執行，執行署表示，目前停止執行中，因此無討論實益。此外，國民黨也向行政執行署提告，但台北分署表示僅為執行機關，尊重債權人黨產會的意思。

庭末，法官宣示債務人異議之訴、有關行政執行事務2案均候核辦，撤銷訴訟則改訂9月3日下午2點30分續行審理。