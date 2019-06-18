連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台中、台北接連發生員警因執法爭議衍生訴訟問題，警政署成立一周的「警察專屬律師團」火速上陣，署長陳家欽上午指示法制室協請專屬律師接洽兩地涉訟員警，盡全力協助後續訴訟事宜，在第一線當執法員警法律後盾。

台中市警東勢分局土牛所員警，今年2月2日針對疑酒駕民眾實施酒測，事後依公共犯險罪移送，因無積極證據，檢察官不起訴，被移送民眾昨天憤而到分局對員警提出妨害自由、偽證、誣告等告訴。

另台北市警信義分局五分埔派出所員警於2015年處理一起互毆案件，認為當事人咆哮，有危害人身安全之虞，依警察職權行使法實施保護管束，事後挨告傷害、偽造文書，檢方不起訴，但當事人另提國家賠償，台北地方法院民事判決賠償12萬元。

員警執法受挑戰問題最近屢受關注，不少員警因此挨告，為力挺員警勇於執法，並不讓員警獨自面對執法衍生的司法訴訟，上周由法制室招募成立「警察專屬律師團」，設置「法律諮詢專線電話」，全時提供執法疑義解答及因公涉訟法律協助，必要時延聘律師及墊付費用，使員警執法無後顧之憂。

律師團成立一周，台中、台北就接連傳出員警執法涉訟案件，專屬律師團立即上陣，今天分別到兩分局和涉訟員警接觸，提供必要協助。